三芝茭白筍產季到 週末產地行銷盛大展開

秋天是新北市三芝茭白筍豐收的季節， 新北市政府與三芝區農會合作，訂於10月26日(六)、27(日 )兩日在三芝淺水灣公車站旁廣場辦理「三芝茭心好食光」 產地行銷推廣，現場不僅有好玩的手作活動，體驗遊程， 以及各式茭白筍美食與農特產品，歡迎來產地品嚐當季美味！

新北市的茭白筍是以赤殼種茭白筍為主要栽種品種， 最大的特色是筍肉飽滿纖維細緻鮮甜，一年僅收成一次， 今年雨水充足，美人腿品質良好，為讓農友彼此交流栽種技術， 市府與三芝區農會首次舉辦茭白筍評鑑活動，總共分成帶殼組、 剝殼組及甜筍王三大獎項，得獎名單將於108年10月27日於活 動現場公布並頒獎，王者是誰，即將揭曉！

除此之外，26、27日 還有當季最對時的30攤小農市集， 千萬不要錯過享用在地小農販售新鮮茭白筍及農特產品的好時機， 另現場也有茭白筍競標活動，由10元起標， 民眾有機會以最低廉的價格帶走三芝美味的茭白筍哦！

這個周末民眾到活動現場，別忘了來場剝茭白筍比賽及大胃王競賽， 速度最快剝好或吃完的民眾就可以得到神秘小禮物！

除此之外， 可以參加集章茭心送好康，集滿兩個章就可獲得體驗券， 於活動指定茭白筍田區體驗採筍樂趣，集滿三個章的民眾， 就可以免費體驗手創DIY活動（旅行化妝包250個、造型卡套3 70個、飲料杯套440個、手提便當袋400個等四款熱門DIY ，四選一），數量有限，送完為止。

現場也規劃闖關活動及互動問答，闖關成功就有機會得到「 限量版保溫便當袋」，回答問題就能獲得價值200元的「 美食新茭點」優惠券，可於26、27日活動期間至淺水灣特約店家 使用，享受幸福好食光。

農業局長李玟表示，能夠培植出現在這樣白、甜、脆的茭白筍， 不僅是因為老天賜給三芝區良好的天然環境， 更是我們三芝區農民努力栽種的成果，新北市政府在此邀請大家， 不妨趁著假日帶著家人來趟三芝農村小旅行，享受「 三芝茭心好時光」，一齊吃茭白筍、體驗三芝風情， 以實際行動支持新北農產及農友，保證讓您有一場愉快且難忘的假期