台灣同志遊行26日登場　北市凌晨起交通管制、76路線公車改道

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導)）第17屆同志大遊行將於明天(26日)13:30至16:00舉行，台北市警察局今(25)日公布管制路線，包含凱達格蘭大道、仁愛路、林森南路、忠孝東路、新仁愛路及市府路等路段，並從26日凌晨起開始管制到晚間10時止。。

據遊行主辦單位規劃，同志遊行隊伍由六色大隊（紅、橙、黃、綠、藍、紫）組成單一路線，路線總長約5.4公里，隊伍從台北市政府廣場出發，從逸仙路轉忠孝東路，最後抵達凱道。

台北市交通大隊公布遊行管制路線，時間從26日凌晨起至晚間10時止。集會地點包含台北市市民廣場（市府路至基隆路1段）、市府路（松高路至松壽路）全線車道、凱道（公園路至中山南路）全線車道。

台北市公共運輸處表示，配合26日「台灣同志遊行」活動，周邊道路自26日凌晨至深夜11時實施管制，行經市府路、逸仙路、忠孝東路4段至1段、凱道等路段公車路線將改道行駛，影響公車路線數為76條，取消站位43個，民眾可至大台北公車動態網頁（ebus.gov.taipei）查詢。

同志大遊行路線將視現場狀況擴大管制，隊伍在台北市市民廣場集合後出發，行經仁愛路4段、逸仙路、忠孝東路4段、3段、2段、1段轉至林森南路、仁愛路1段，最後抵達凱道。

警方自26日凌晨至上午10時，管制市府路（新仁愛路至松壽路）西側6線道及市府路（新仁愛路至松高路）西側4線道；上午10時至中午，管制市府路（松高路至松壽路）西側6線道。遊行隊伍出發後，管制市府路（松高路至松壽路）雙向全線道西側6線道，市府路（新仁愛路至松高路）南往北，將視現場人潮彈性調整管制範圍。

警方指出，26日凌晨至深夜11時管制凱道（公園路至中山南路）雙向全線道路，並呼籲參與活動民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通，造成其他市民不便。

以下為2019 台灣同志大遊行路線示意圖 :