酪農業缺工嚴重 農委會：已核發120件將向勞動部申請移工招募

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為因應農村人力外流及高齡化趨勢，自106年起農委會輔導酪農導入自動化省工設備，並於今年4月開放乳牛飼育業者聘僱外籍移工，截至9月底，已核發認定函120件，酪農取得認定函後，即可向勞動部依程序申請招募外籍移。

農委會表示，除引進外籍移工外，該會也針對酪農場內擠乳及餵飼作業人力需求高，協助畜牧場導入AI自動化的省工經營模式。

自2017年至2019年，農委會累計補助酪農購置9類77臺自動化設備，2019年下半年該會再加碼補助66臺自動化設備，包含新增自動化擠乳系統(擠乳機器人)1類5臺，期能調整酪農生產模式，以自動化取代人力，讓酪農能有更多精力以提升生產效率。

目前引進自動化設備酪農均表示此類設備對於省工及提升乳牛泌乳性能極有效益，以自動化擠乳系統為例，除可減少每日擠乳工時，更有助於提升牛隻每日產能。

農委會指出，酪農業工作型態特殊，尤其每日兩次擠乳作業係在清晨5至7點及傍晚5至7點，非屬一般常態工作時間，致使勞力招募極為不易，雖然已輔導酪農導入自動化設備，但牧場內仍有無法以機器取代、須高度倚賴勞力密集的工作。

農委會於2019年初以補充性原則，經與勞動部協議通過外國人從事乳牛飼育工作試辦方案，截至9月底，農委會已核發認定函120件，酪農取得認定函後，即可向勞動部依程序申請外籍移工的招募。

農委會強調，為因應國內酪農產業勞動力不足現況及未來少子化現象，已積極推動自動化設備及電子化精準管理，以加強省工經營，另辦理二代酪農培訓、提供經營貸款、降低接班門檻、開放引進外籍移工投入酪農產業，多管齊下以緩解產業缺工問題，並可提升生產效率，讓酪農事業轉型得以永續經營。