共同守護非洲豬瘟防線 台、越簽訂合作備忘錄

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中國自去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，周邊多國陸續淪陷，東亞只剩台灣及日本為非疫區，面對非洲豬瘟，與鄰近國家共同合作防禦越來越重要，農委會10月22日與越南共同簽署合作備忘錄，未來將就非洲豬瘟檢測技術開發、免疫學研究及區別診斷技術等加強合作。

農委會表示，非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延，亞洲地區自去年8月中國爆發疫情以來，至今已有10個國家受波及並蔓延。越南今年2月爆發非洲豬瘟疫情後，全國已有63省淪陷，撲殺豬隻超過560萬頭。

面對這種傳播力強的跨國傳染病，與鄰近國家共同合作防禦越來越重要。臺灣雖已依照世界動物衛生組織(OIE)的標準建立診斷技術，然相關檢驗技術並未曾於疫區實際應用感染活體進行驗證。

10月23日在我國駐越南石瑞琦大使見證下，畜衛所邱垂章所長與越南國家獸醫研究所范氏玉代理所長（Dr. Pham Thi Ngoc）於河內共同簽署合作備忘錄（MOU），未來就非洲豬瘟檢測技術開發、免疫學研究及區別診斷技術等加強合作。我方也將利用這次合作機會，將非洲豬瘟診斷方法以實際病毒進行演練。

農委會表示，簽署MOU只是合作的開始，未來除了合作研究非洲豬瘟的議題外，將於重要動物疾病如口蹄疫、豬瘟等診斷、疫苗研發及防疫研究等也可利用此一架構持續擴大雙方研究人員參與，希望臺越對於動物疫病的研究合作能夠更緊密，以強化疾病區域聯防效果。