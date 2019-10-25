隨愛來臺 法國工程師棄高薪開啟漫畫人生

本來只打算陪老婆回娘家一年的高大衛，卻因為愛上這塊土地，不但放棄在法國工程師的高薪，還轉身成為一個職業漫畫家。

在高大衛的眼裡，臺灣是個比法國自由開放的國度。原本是個令人羨慕的工程師，但因為調動職務關係，又剛好老婆想回臺灣，於是留職停薪來到臺灣。沒想到，在臺灣是個很容易創業，又非常的自由，特別是，在臺灣就算你失敗，重新來過也沒問題，讓他決定待在臺灣開拓新的人生。

高大衛表示，在法國如果你想創業，門檻非常高，不但需要一筆為數不低的本金放在銀行，就算還沒開門做生意，都得繳交高額稅金。未來不管經營的虧損，也都逃不過政府課徵的稅金。讓很多法國人不敢輕易創業，只能想辦法擠進大企業。

現在，高大衛和老婆一起在嘉義經營「米克斯藝術空間」，除了創作，教學，也兼賣法式甜點下午茶。雖然收入不如以前當工程師時的高薪，卻可以很自在的生活。出身法國北方的高大衛，最喜歡臺灣的地方，在於就算秋冬也是可以晒到溫暖的陽光。因為北法的秋冬，天空總是灰茫茫的一片，讓人心情鬱悶難以開心。

對高大衛來說，他真的非常喜歡臺灣，問他有沒有懷念法國的什麼地方？他思考了一下，回答：「大概是法國的食物，還有在法國的家人吧！」然而，看到身邊可愛的孩子，所有懷念都可以暫時拋開，因為什麼都比不上親愛的老婆還有孩子，天天圍繞在身邊呢！（新聞轉載自新住民全球新聞網）