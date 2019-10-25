桃市免費語言金融班 讓移工帶著夢想勇敢返鄉

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為使移工在工作之餘，培養第二專長，桃園市勞動局辦理「移工學苑」，並於10月20日舉行結業典禮，頒發移工學員研習證書，經過3個月每週末的密集上課，許多移工學員大有進步。

根據統計，全國外籍移工人數計有71萬1,001人，其中桃園市外籍移工人數達11萬4,777人，是全國移工人數最多的城市。本次「移工學苑」開設中英文會話8班、金融教育2班、技藝班15班、健身知識課程25節及看護工輔導/訪視服務等。

除了依菲律賓、越南、印尼及泰國4個國籍分別開設中英文初階班及進階班外，還新增技藝課程，其分為「臺灣美食班」及「生活技藝班」，教導移工學習烹飪及技藝，培養專業技能及興趣，另也結合體育署i臺灣計畫，額外增加1節健身知識課程，邀請專業健身教練教導移工學習正確的健身知識，以達到強身健體之效。

來自菲律賓、印尼、越南及泰國的東南亞移工中，大部分皆在工廠工作，常因忙碌於工作中，少有時間可以學習中英文及技藝課程，因此中英文溝通能力較差，甚至完全不會中文。

既要考量不同國籍移工的語言特性、程度差異，再加上工廠工作性質、研讀時間少，每週外出上課相當不容易。

本次中英文班的授課老師相當有經驗及教學熱忱，搭配各種興趣的技藝課程，並在課程中設計有趣的學習活動，讓困難的語言課變得有趣多了，幫助許多沒有中英文基礎的移工懂得如何拼音、日常用語及簡單的照護或工作常用中文詞彙，除了減少語言不通所產生的誤解，也增加了專業技能及興趣的培養。