批中國奪取我邦交　彭斯：美國與台灣站在一起

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國副總統彭斯昨（24）日在華府發表重要演說，特別提及美國肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位，也支持台灣捍衛得來不易的自由，外交部則對此表達誠摯感謝，並表示面對中國的打壓，台灣絕不會退卻。

彭斯（Mike Pence）昨日在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）就美中關係及政策發表演說，強調美國無意箝制中國的發展，並尋求與中國的領導人發展具建設性的關係。

然而，彭斯也就香港反送中運動、兩岸關係、新疆穆斯林迫害，甚至近期美國職籃（NBA）捲入言論自由紛爭等事言詞抨擊中國，並嚴正關切北京迫害宗教自由與人權，竊取智慧財產權及個資，並以軍事行動挑釁區域及鄰國。

彭斯提及台灣時表示，「美國與台灣站在一起捍衛得來不易的自由」，在川普（Donald Trump）總統執政下，美國已批准了更多的對台軍售，並批評中國以「支票外交」奪取台灣邦交國，藉以壓迫台灣的民主體制。

彭斯指出，美國肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位，且為華人文化與民主的明燈。他鼓勵國際社會與台灣交往，因為這將維護台灣及區域和平。

對此外交部回應，外交部誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，並以具體行動展現對台海安全及區域和平的重視。

外交部指出，無論中國採取任何手段在國際社會打壓台灣，我國政府絕不會退卻，並將持續在既有良好基礎上與美國及理念相近國家攜手合作，並善盡區域成員的責任，共同捍衛民主制度及區域內以規則為基礎的國際秩序。