賴清德：赴美助選與任何搭配無關　卓榮泰：副總統人選是總統絕對權力

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德赴美助選於昨(24)日晚返台，針對記者問到「蔡賴配」是否成型時表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和「任何搭配或任何職務無關」。

賴清德以「團結台灣」為主軸前往美國舊金山、芝加哥、華府、紐約等地與僑胞見面，在演講過程中受到熱烈支持。

中央社引述賴清德昨晚接受媒體聯訪時表示，這次受到僑胞大力支持，整個造勢圓滿成功。海外僑胞很關心台灣的發展，也都可以感受2020年總統選舉的重要性，都願站在捍衛台灣主權的立場，守護台灣的民主，讓總統蔡英文能順利高票當選，也支持民進黨立委在國會席次過半，讓台灣發展持續壯大。

記者問到許多民進黨的支持者都希望看到「蔡賴配」成形，賴清德表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是任何職務無關。

民進黨主席卓榮泰今(25)日表示，總統會在適當的時間對外公布副總統人選，這是總統絕對的權力，黨內團結氣氛現在相當好。

卓榮泰今到台中市豐原區第一市場，陪同台中市第八選區立委參選人翁美春掃街拜票，他在掃街前接受媒體訪問，針對「蔡賴」是否合體，作上述表示。

卓榮泰指出，總統會在適當的時間對外公布副總統人選，這是總統絕對的權力，賴清德昨天晚上自美國回來，他這趟美國之行非常重要，成果也非常豐碩，整個黨內的團結氣氛現在相當好。

媒體問，卓榮泰日前提到台北市長柯文哲沒有民進黨無法連任。卓榮泰解釋說，去年1124的選舉，黨員跟熱情支持者在最後時間，不願讓國民黨再回到市政府，自動選擇選票的移動，大家心裡都有數。

他指出，加上投票的時間的延長，很多投票人是邊看開票邊投票，在那時候改變了投票行為，影響甚至改變選舉的結果。任何人面對這樣的結果，應充滿繼續善意合作，繼續下去的心情才對，而不是往後在政策上的對立或言語上的挑釁。

卓榮泰希望雙方以後能夠真誠合作，因為大家應該可以找到共同論述的基礎，政策的中心。