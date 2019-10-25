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深化台法雙方飲食文化 「美味法國」用早午餐推介原物料

由於法國政府相當重視台灣這塊市場，因此希望藉此活動，讓餐飲業者和消費者更加認識來自法國各產區別具特色，且經過食安溯源機制檢驗所產出的優質產品

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/25 10:21
照片來源：法國在台協會商務處提供

照片來源：法國在台協會商務處提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）首次由法國在台協會商務處（Business France）獨立籌辦的「美味法國(Bonjour France)」食品展演活動，22日在台北以全新的風貌展示來自法國的食品和原物料，而知名法籍烘焙主廚吉雍．佩登(Guillaume Pédron)也用台灣人熟悉的早午餐，親自到場示範法式家常料理。

9月到任的法國在台協會主任公孫孟 (Jean-François Casabonne-Masonnave)致詞時表示，台灣的奶油進口量位居全亞洲第二，對法國乳製品的需求逐年提升，加上近幾年台灣麵包師傅在法國烘焙賽事中的亮眼表現，帶動烘焙產業興起，更連帶促進台法烘焙甜點產業的互動。

由於法國政府相當重視台灣這塊市場，因此希望藉此活動，讓餐飲業者和消費者更加認識來自法國各產區別具特色，且經過食安溯源機制檢驗所產出的優質產品，也期盼未來有更多機會深化台法雙方飲食文化交流。

法國在台協會商務處高德廉 (François Cotier) 處長表示，選擇以『法式家常早午餐』為主題，便是希望打破大眾對於法國進口食材昂貴、難以取得的刻板印象。事實上，在許多進口商持續引進優質法國食材的努力下，如今法國食品的取得管道已十分多元，同時，擁有百年精湛工藝發展的的食物烹調器具這幾年也陸續被引進台灣，反映出從食材到食器，消費者對法國產品具有一定程度的好感和信任度。

「美味法國(Bonjour France)」當天的食品展演的亮點，是邀請被饕客們稱做「阿吉主廚」的台灣女婿吉雍．佩登，也就是烘焙品牌My Croissant by Guillaume 吉可頌．丹麥專賣店創辦人進行「南法酸豆黑橄欖醬」、「經典法式薯泥」、「法式田園油醋沙拉」三道簡單又不失美味的法式家常料理。

(照片來源：法國在台協會商務處提供)

照片來源：法國在台協會商務處提供
法國在台協會
美味法國

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