游盈隆：蔡總統執政3年 「台灣認同」明顯下降且停滯

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民意基金會董事長游盈隆今（24）日針對台灣民眾的統獨傾向，以及民族認同進行分析。他指出，蔡英文在2016年1月16日當選總統那天晚上發表談話，表示「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」這其實是台灣民主運動的一個重大歷史性轉折。

游盈隆表示，台灣普受世人稱讚的兩大成就，一是成功的經濟發展，另一個是自由民主政治的建立。但世人鮮少關注到第三個奇蹟，就是「台灣認同的奇蹟」。

他指出，「台灣認同」在不算長的時間裡，也就是自1987解嚴後不到二十年，和平地取代「中國認同」成為絕大多數台灣住民的新民族認同，這是台灣四百年歷史上從未發生過的事。

游盈隆說，根據最新的台灣人民族認同研究發現，有三項值得注意的事：

第一， 驚動全世界的香港反送中運動，從今年六月初開始到現在，並未影響台灣人的民族認同；

第二， 蔡英文2016年5月上台執政迄今三年多，台灣認同有明顯下降並停滯發展的現象；

第三， 蔡英文在當選總統當晚發表談話，她說「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」游盈隆認為，事後來看蔡英文這句話，已宣示她不會在「台灣認同政治」上做任何事，包括提升台灣人的認同和尊嚴。這其實是台灣民主運動的一個重大歷史性轉折。

至於台灣人統獨傾向的長期趨勢，游盈隆提到三點看法：

第一， 在期盼「台灣獨立」方面，六月達到了過去28年來的第二次高峰，僅次於2016年5月民進黨重返執政，蔡英文總統剛上台的時候。這主要是拜兩大因素的刺激，一個是今年(2019年)初習近平力主「一國兩制」和「不承諾放棄使用武力」的講話，另一個就是近期香港「反送中運動」的影響。

前者在今年一月，讓日趨下滑的獨派支持者猛然醒來，從三成五一舉上升12.4個百分點，最近的香港反送中運動卻只小幅推升了2.2個百分點。

第二， 在「兩岸統一」方面，六月大幅下跌到1996年以來的歷史新低點，只有13.6%，比1996年台灣第一次總統大選後的14%還低一些。

值得注意的是，自2017年10月以後，期盼未來兩岸統一的人數重新站上兩成以後，至少維持了15個月以上，其中在2018年9月還一度竄升到兩成六，成為1991年以來的歷史次高。

如今在習近平年初力主「一國兩制」演說與近期香港「反送中運動」兩大因素刺激下，台灣社會的統派支持者銳減，到了史上最少、最低迷的時候。

第三， 在期盼未來繼續「維持現狀」方面，主要拜香港反送中運動的影響，主張未來繼續「維持現狀」的人數比例從今年一月的18.5%一舉躍升到25.4%，大致回到了過去二十年來的平均水平。

游盈隆表示，整體而言，過去三年台灣人統獨傾向的起落，主要來自外部也就是中國的威脅，而非台灣社會內生的力量，這也間接呈現了蔡英文政府「維持現狀」政策的後果，值得關注。

此外台灣認同大約自西元2000年以後，已經成為一個貫串絕大多數台灣住民的「統攝性認同」(Overarching identity)，完全壓倒了「中國認同」和「台灣中國的雙重認同」，在2011年以後就維持在七成以上的穩定水準。