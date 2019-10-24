稀有鳥類「黑冠鵑隼」、「紅交嘴雀」路過台灣　澎湖鳥友振奮

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 澎湖繼稀有的「黑冠鵑隼」過境棲息後，多名賞鳥人士昨(23)日在馬公雙龍潭林區意外再發現有3隻稀少的「紅交嘴雀」停棲。接連發現兩個新鳥種，令賞鳥人士相當興奮。

中央社24日引述澎湖鳥會研究調查組長鄭謙遜表示，澎湖大前天(21日)才發現第404號新鳥種「黑冠鵑隼」，昨又發現「紅交嘴雀」，驗證澎湖是候鳥過境棲息的中繼站。

包括林連守、陳月香等多名鳥友昨天相約再到雙龍潭林區間，尋找「黑冠鵑隼」的蹤影時，意外發現有3隻稀少的「紅交嘴雀」迷鳥停棲。眾人喜出望外，用相機捕捉「紅交嘴雀」的畫面。

林連守表示，「紅交嘴雀」是一種稀少的小型燕雀，又名交喙鳥，體型比麻雀稍大，約有16公分，常見於中國東北、長江下游。牠們一般都是成群結隊，以落葉松種子為主食，會因食物短缺而向南遷徒。昨天在雙龍潭過境停棲，研判可能是隨風南下來覓食的。

至於稍早發現的黑冠鵑隼，林連守表示，先前陳月香等多名鳥友在鳥況調查時曾發現，但由於距離太遠，他是在眾多賞鳥同好中，幸運拍攝到「黑冠鵑隼」停棲的蹤影，因為其長相獨特，以黑色為主，黑色髮冠、胸腹部有一處白色的愛心狀毛羽，顯得很威風。

林連守說，黑冠鵑隼有 「夢幻鷹種」之稱，屬鷹科鵑隼鳥類，為亞洲熱帶的稀有過境猛禽，體長約28至35公分、翼展達64至74公分，每年從中國華南至中南半島度冬。台灣墾丁在1999年首度發現過境棲息，近幾年都會有零星的遷徙，今年9月在高雄也有發現。

短短數天中，先後發現「黑冠鵑隼」與「紅交嘴雀」等新鳥種，令澎湖賞鳥人士都相當興奮。

澎湖賞鳥人士陳月香23日在馬公雙龍潭林區間，意外拍攝到稀少的「紅交嘴雀」(上圖)過境棲息，相當興奮。（陳月香提供）中央社

下圖為另一賞鳥人士林連守最近在馬公雙龍潭林區間，拍攝到稀有的「黑冠鵑隼」飛翔過境棲息，這也是澎湖第404號新鳥種。（林連守提供）中央社