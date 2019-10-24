台股內外皆有撐 公司治理選股更有利

台股指數已創29年來新高，不過以歷史角度而言，
溫芳儀表示，台股現階段仍具相當吸引力。就外在影響因素上，
而在內部影響因素上，溫芳儀指出，就台股產業面而言，
而在投資標的上，由於永續投資風潮的興起，企業在營運上，
台股各主要指數的總報酬與殖利率表現
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臺灣公司治理100指數
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臺灣永續指數
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臺灣加權指數
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臺灣50指數
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成分股篩選機制
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1.公司治理評鑑前20%
2.流動性篩選
3.財務指標：
• 每股淨值近1年不低於面額
• 稅後淨利排名*
• 營收成長率排名*
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1.通過ESG評鑑
2.流動性篩選
3.財務指標：剔除ROE為0
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所有上市公司依市值加權
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上市公司市值前50大
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成分股檔數
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100檔
(風險相對分散)
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73檔
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1千多檔
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50檔
(風險相對集中)
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股利殖利率(%)
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2015年
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4.15
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-
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3.49
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4.11
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2016年
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5.03
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-
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4.61
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4.82
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2017年
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4.71
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-
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4.51
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4.46
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2018年
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4.09
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3.88
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3.77
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3.78
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含息報酬率(%)
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近2年
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14.07%
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(指數發布未滿2年)
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13.25%
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13.08%
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近3年
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36.57%
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(指數發布未滿3年)
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35.69%
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36.31%
*符合上述條件之公司，分別以最近 1 年稅後淨利及營收成長率進行排名，並將個別排名加總後，
資料來源：臺灣指數公司、富邦投信整理；資料日期：股利殖利率為