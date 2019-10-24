台股內外皆有撐 公司治理選股更有利

台股指數已創29年來新高，不過以歷史角度而言， 評價仍是十分合理，尚未過熱。再加上全球主要市場中， 台股殖利率高達4.52%，為全球第二，僅次於英國， 在低利環境中，顯示台股對於外資依舊具備相當吸引力。 富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人溫芳儀指出， 投資人現階段在台股投資的選擇上， 不妨優先考慮公司治理相關商品，除了長期績效大多優於大盤之外， 也可藉市場力量督促被投資公司重視公司治理，促進正向循環。

溫芳儀表示，台股現階段仍具相當吸引力。就外在影響因素上， 儘管美國ISM公布9月份製造業PMI指數下滑至47.8觸及2 009年6月以來最低，但更具領先意義的新訂單指標略為上升至4 7.3，代表國外需求與國內需求動能不那麼悲觀， 美國有機會快速走出底部，而受益於寬鬆的流動性環境， 依舊看好製造業有機會在接近年底時反彈，因此對現況不特別擔憂。 此外，美中已達成初步貿易協議，儘管近期仍有不確定性， 但事件已向正面發展，整體顯示外在環境仍不看壞。

而在內部影響因素上，溫芳儀指出，就台股產業面而言， 資本支出通常領先營收一年，台股整體科技資本支出約於2018年 Q2觸底，2019下半年開始觸底回溫， 資本支出觸底回溫的原因在於， 中美貿易戰帶來供應鏈移轉以及台廠積極布局先進製程(如台積電) 有關，且終端需求的回溫也是原因之一，包括5G基地台加速建置、 資料中心需求回溫、中國去美化轉單效益， 均是支撐台灣半導體未來展望的重要因素。因此即便台股指數已站上 11,000點整數關卡，評價面尚未過熱， 對於外資依舊具備相當吸引力。

而在投資標的上，由於永續投資風潮的興起，企業在營運上， 其社會責任與公司治理等面向，逐漸受到重視，已有相關研究顯示， 重視永續經營的企業表現，在長期經營績效上有望表現較佳。 溫芳儀表示，以追蹤臺灣公司治理100指數的富邦公司治理( 00692)為例，為台灣首檔以公司治理訴求為主的台股大盤ET F商品，相較於其他台股ETF，除了市值之外， 更強調公司治理評鑑、以及財務指標等成分股篩選因子， 更能選出經營相對穩健、長期獲利能力較佳的優質企業。 臺灣公司治理100指數近2~3年的表現確實勝過於台灣加權指數 ，也印證了強調公司治理之下，長期績效有望優勝過大盤。因此， 在台股仍具吸引力且上有表現空間下，富邦公司治理ETF更是投資 人此時進行台股長線投資的優質標的。

台股各主要指數的總報酬與殖利率表現

臺灣公司治理100指數 臺灣永續指數 臺灣加權指數 臺灣50指數 成分股篩選機制 1.公司治理評鑑前20% 2.流動性篩選 3.財務指標： • 每股淨值近1年不低於面額 • 稅後淨利排名* • 營收成長率排名* 1.通過ESG評鑑 2.流動性篩選 3.財務指標：剔除ROE為0 所有上市公司依市值加權 上市公司市值前50大 成分股檔數 100檔 (風險相對分散) 73檔 1千多檔 50檔 (風險相對集中) 股利殖利率(%) 2015年 4.15 - 3.49 4.11 2016年 5.03 - 4.61 4.82 2017年 4.71 - 4.51 4.46 2018年 4.09 3.88 3.77 3.78 含息報酬率(%) 近2年 14.07% (指數發布未滿2年) 13.25% 13.08% 近3年 36.57% (指數發布未滿3年) 35.69% 36.31%

*符合上述條件之公司，分別以最近 1 年稅後淨利及營收成長率進行排名，並將個別排名加總後， 由小至大排序，選取前 100 檔成分股。若排名加總有相同者，則以每股淨值高者優先。

資料來源：臺灣指數公司、富邦投信整理；資料日期：股利殖利率為 2015~2018、含息報酬率近2年為2017.10.20~ 2019.10.21、含息報酬率近3年為2016.10. 21~2019.10.21