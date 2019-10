台北富邦銀行勇奪《亞洲銀行家》三項大獎 數位創新應用能力再獲肯定

台北富邦銀行耕耘FinTech有成,繼榮獲《國際商業雜誌( International Business Magazine)》、《全球商業觀點 (Global Business Outlook)》、《數位銀行家(The Digital Banker)》及《財訊》雜誌等國內外多項金融科技獎後,23 日再獲得亞洲知名財經媒體《亞洲銀行家(The Asian Banker)》2019年度台灣獎項計畫「 台灣最佳移動化產品」、「台灣最佳數字品牌建設項目」及「 台灣最佳支付服務」獎, 彰顯北富銀數位創新應用能力深獲國際肯定!

《亞洲銀行家》自2013年起於台灣舉辦「 亞洲銀行家台灣獎項計畫」(The Asian Banker Taiwan Awards),表彰當年度於各個領域表現傑出的銀行, 此獎項被認為是亞太金融領域中最高榮譽的獎項之一。 今年北富銀以「富邦行動銀行5.0」、「全球ETF智能理財-奈 米投」、「富邦共通QR code」贏得國際肯定,北富銀表示,北富銀積極將最新的Fin Tech技術與客戶需求結合,針對客戶痛點給予全方位解決方案, 創造出獨有的金融產品與服務價值, 這是北富銀從眾多銀行中脫穎而出的關鍵。

「富邦行動銀行5.0」將自主權交還客戶,讓客戶可依喜好、 習慣自行設計富邦行動銀行首頁功能;另外行動銀行獨有的「 邦你記」、「邦你存」功能,能協助客戶輕鬆管理資金; 還有一項專為家庭量身打造的「e家付」,當父母想獎勵孩子時, 只需滑動手機螢幕,獎勵就可以直接存入孩子的帳戶, 並紀錄獎勵原因,為孩子的成長留下珍貴的印記。 創新而人性化的應用讓北富銀獲得「台灣最佳移動化產品 (Best Mobile Initiative, Application or Programme in Taiwan)」獎。據統計,富邦行動銀行5.0自去年11月推 出至今,活躍用戶數已超過93萬人,與去年同期相比成長近40% 。

另一個獲獎產品為「全球ETF智能理財-奈米投」。 北富銀與英國最大線上資產管理公司Nutmeg攜手推出奈米投, 以智能演算法為核心,結合「Fractional Shares」獨特交易分割技術,讓投資人只要100美元即可輕 鬆佈局全球ETF,不論財力多寡都享有同等級的投資權利。 奈米投上線6個月已有超過12,000人參與投資,高達98%客 戶呈現投資正報酬,獲得「台灣最佳數字品牌建設項目(Best Digital Brand Initiative, Application or Programme in Taiwan)」獎。

北富銀亦針對小型商家的需求,開發「富邦共通QR Code」,首創將本土支付(LuckyPAY)與跨境支付(微 信支付)的QR code合為一體,對商家而言,一個QR code可完成信用卡、帳戶支付與微信支付收款,相當方便, 且商家不需安裝刷卡機設備、不需準備大量零錢、 不需處理繁雜帳務、不需擔心竊賊等,金流管理變得更有效率。 此讓北富銀獲得「台灣最佳支付服務(Best Payment Merchant Services in Taiwan)」獎。

北富銀近年積極投入AI、區塊鏈、大數據分析等金融科技應用, 未來將持續創新,運用最新的金融科技,整合客戶需求, 開發更多新穎的數位金融服務,提供客戶最便捷、愉快的服務體驗, 朝「金融即生活,生活即金融」願景邁進。