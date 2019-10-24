中華電信以客戶為中心積極扮演

2020即將迎來5G元年， 10月24日中華電信邀請行政院龔明鑫政務委員、 交通部林佳龍部長、經濟部林全能常務次長、 經濟部工業局呂正華局長等，親臨中華電信電信學院「 2019年5G智慧城市研討會」， 共同與中央及地方政府進行5G智慧城市研討， 搶先體驗未來5G智慧城鄉可能的各種應用(包括無人自駕巴士、 無人機橋樑巡檢、AR眼鏡的遠距醫療協作等)， 並展示中華電信攜手國內產業執行超過10個縣市政府「 智慧城鄉生活應用發展計畫」的各項成果( 包含智慧城市中智慧交通、智慧觀光、智慧健康、智慧環境、 智慧零售等應用)；研討會中透過展示智慧城鄉的各種實證應用， 以及分享5G對於未來智慧城市的影響， 同時經濟部工業局呂正華局長也與全台縣市代表交流後續政府「 台灣5G行動計畫」廣設多元應用5G實驗場域訊息。 中華電信積極扮演「智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者」 偕同中央與地方政府共同發掘各縣市民眾需求(痛點)， 創造人民有感的「5G智慧城市運用」，提升智慧生活的品質。

中華電信在工業局指導下的「智慧城鄉生活應用發展計畫」 的各項成果有：

智慧停車：地磁感測停車管理資訊系統， 讓路邊停車位尋找時間減少約40%， 同時降低尋車位怠速空氣污染約10%。

智慧交通：結合電信大數據、以及車流辨識分析， 幹道旅運通勤時間約可減少10%。

智慧健康(個人健康照護)： 慢性病等自主健康管理效率提升約30%。

智慧健康(偏鄉/離島醫療資訊整合)：降低就醫等待時間約80% 。

智慧農業：人力運作效能提升約40%。

智慧零售：實現多元支付，無現金交易(縮短交易時間， 降低偽鈔風險)。

5G三大特性「高頻寬、低延遲、廣連結」， 是實現智慧城市應用的物聯網技術的基本通信基石。 除了目前已實證「智慧城鄉生活應用發展計畫」的效率提升外， 後續中華電信將擴大/複製這些應用場域， 並從這些場域持續收集城市各項動態資訊(累積成大數據)， 透過大數據分析發掘城市議題，有助於政府各項施政決策之參考。 例如透過支付工具(多元支付/非現金)了解搭車起訖點(上下車) 以及購物/消費(如智慧販賣機)資訊、空汙和水質監控、 橋樑巡檢數據變化，將能作為政府智慧運籌管理決策參考( 例如旅運規劃、消費習慣分析、污染告警與稽查、 橋樑預防保養規劃等)，持續以人民需求為中心， 發展更智慧化的智慧政府服務，朝「數位國家・智慧島嶼」邁進。