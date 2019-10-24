新南向合作 泰國學子參觀超級南設計展大讚創意

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府與業者在今年8月參加泰國國際旅展，透由交通部觀光局駐泰國辦事處協助，拜會當地中華、威爾斯二所國際學校，並且邀請校方到屏東參訪交流踩線，20日泰國中華國際學校9名團員搭乘班機下午抵達，初次來到屏東，對行程感到期待。

配合超級南台灣設計展即將閉幕，率先來到菸葉場，歷史菸葉場變身文創園區，定位為教育設計，以在地教育為核心，呈現屏東深耕的美學教育及科學探索，融合視覺、聽覺與觸覺等感官體驗，從事教育的泰國中華國際學校老師們大大讚賞，與現場小朋友說英文互動，開心合照留影。

緊接來到縣民公園主展區，入埸口映入眼簾十足設計感，透過英文導覽介紹，讚許超級南創意無限，高中校長Thomas A. English表示，很榮幸也很開心來到屏東，參觀超級南台灣設計展，結合藝術、科學及文化體驗，多元學習融入遊戲中激盪孩子創意，藉由設計元素引導，分享屏東在地產業、特色文化、觀光力、教育與社福等多面向，傳統產業研發轉型，開創更多元行銷通路，另外也對「賽格威」行動服務車印象深刻，非常貼心非常創意！

交通旅遊處表示，邀請泰國國際學校來屏東，透過遊程踩線，推廣縣內觀光資源融合教育，為海外國際學校爭取來到屏東教育旅行，先來參觀設計展，見識屏東軟實力，對屏東印象是大大加分。

威爾斯國際學校於10月20日深夜抵達，21日起與泰國中華國際學校共24名團員，進行五天四夜屏東行，走訪大鵬灣、恆春半島、185線等地，其中安排拜會縣立大同高中與建國國小進行交流，帶動台泰二國友好互動情誼。