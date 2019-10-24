板橋凱撒秋冬食補 家宴山藥美饌限定推出

喜愛養生蔬食的饕客們，千萬別錯過品嚐新北星級山藥的好機會！板橋凱撒大飯店與新北市農業局合作「輕旅山間 新北採藥趣」活動，支持新北在地農友，選用於新北瑞芳地區生長的台灣獨有品種，由板橋凱撒大飯店來自香港的新任家宴主廚譚耀東展現好手藝，將山藥食補養生之道融入中式美味佳餚，玩轉創意顛覆味蕾極限。生長於平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶的臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」特性適合生食、燉湯或製成點心，口感香Q綿密，切開後不易褐化，其黏液質充滿醣蛋白，含有消化酵素，能強化健胃、增強免疫力及幫助消化，是最適合秋冬當令進補的星級食材。譚主廚發揮巧思，將產地直送的新北山藥入菜，推出五道山藥限定料理，以滋補湯品為首的燕液山藥羹；養生小炒的松柏麻油山藥、金沙山藥；創意小點的山藥蝦仁煎餅、紅酒草莓蜜山藥，融合多變的烹調手法，即日起供應至12/31(二)止，每道NT$300起，要讓饕客們將山藥的美味一啖究竟。詳情訂位請洽02-89643952

家宴中餐廳 「新北山藥美味賞」菜單：