板橋凱撒秋冬食補 家宴山藥美饌限定推出

喜愛養生蔬食的饕客們，千萬別錯過品嚐新北星級山藥的好機會！板橋凱撒大飯店與新北市農業局合作「輕旅山間 新北採藥趣」活動，支持新北在地農友，選用於新北瑞芳地區生長的台灣獨有品種，由板橋凱撒大飯店來自香港的新任家宴主廚譚耀東展現好手藝，將山藥食補養生之道融入中式美味佳餚，玩轉創意顛覆味蕾極限。生長於平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶的臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」特性適合生食、燉湯或製成點心，口感香Q綿密，切開後不易褐化，其黏液質充滿醣蛋白，含有消化酵素，能強化健胃、增強免疫力及幫助消化，是最適合秋冬當令進補的星級食材。譚主廚發揮巧思，將產地直送的新北山藥入菜，推出五道山藥限定料理，以滋補湯品為首的燕液山藥羹；養生小炒的松柏麻油山藥、金沙山藥；創意小點的山藥蝦仁煎餅、紅酒草莓蜜山藥，融合多變的烹調手法，即日起供應至12/31(二)止，每道NT$300起，要讓饕客們將山藥的美味一啖究竟。詳情訂位請洽02-89643952
家宴中餐廳 「新北山藥美味賞」菜單：
- 山藥蝦仁煎餅強調出新北山藥其軟Q的特性，做法類似日式煎餅，將山藥一半剁成泥狀，一半切成顆粒，與蝦仁、蛋、麵粉、海苔粉及胡椒粉等拌在一起，入爐煎至烘蛋狀，內綿皮脆，搭配特製辣醬，更能品嚐出山藥不同以往的鬆綿口感。NT$480/4人份
- 燕液山藥羹先將雙溪山藥蒸熟，一半切成顆粒，一半製成漿，倒入已熬五至六小時的老母雞高湯煨煮，再淋在蝦仁、筍片、草菇片、青豆仁上，以蛋白勾芡，最後淋上金絲燕窩，每一口伴隨著山藥羹中的顆粒口感，香氣撲鼻。NT$680/4人份
- 松柏麻油山藥將山藥蒸約15分鐘，使其口感呈現綿密狀，與老薑、麻油入鍋煸香後再加入松阪豬肉片、鮮菇、美白菇等翻炒，滴入少許米酒提香，最後加入高湯及鹽悶煮約3分鐘，麻油香陣陣撲鼻，是道養生美味佳餚。NT$480/4人份
- 金沙山藥以鹹蛋黃淋上少許米酒，放入蒸汽爐蒸約15分鐘後剁碎，另將已蒸熟之山藥及杏鮑菇切呈長條狀，沾上蛋液及酥炸粉入鍋油泡三分鐘，將山藥炸至鬆軟，起鍋前轉中火逼油，外皮呈酥脆狀。鹹蛋黃先以鍋中餘油小火煸炒，炒至鹹香味飄出後，再加入山藥及杏鮑菇翻炒，直至鹹蛋黃覆上外皮，鬆軟綿密的山藥粒伴隨著蛋鹹香及最後點綴的海苔絲，讓人每口欲罷不能，越嚼越香。NT$480/4人份
- 紅酒草莓蜜山藥先將山藥切片，與白胡椒粒、月桂葉入蒸汽爐中蒸熟，蒸約六分鐘後將香味逼出。將紅酒及冰糖入鍋燉煮成漿狀，再將肉桂棒、八角放入，增加漿汁香氣，最後放入草莓乾小火熬煮成醬汁，再放入山藥片收汁直至表皮上色，是道軟綿可口的前菜甜品。NT$300/4人份