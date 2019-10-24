台灣炒飯王東區競技30組參賽　池上農會創意奪冠

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）來自宜蘭、花蓮、台東的飯店、餐飲業者共30組隊伍，昨(23)日參加台灣炒飯王比賽，參賽者端出色香味的炒飯，希望贏得評審青睞。結果台東池上農會奪創意潮流組冠軍，以剝皮辣椒凸顯池上米的好吃。

為推廣國產稻米，深化民眾對米食的消費認同，農糧署東區分署昨(23)日舉辦「台灣炒飯王-全民潮味對決之戰」東區區域賽，比賽分為「美味經典炒飯組」、「創意潮流炒飯組」2組進行，有來自宜、花、東的飯店、餐飲業者各15組參賽，競爭激烈。

比賽必須以國產米為原料。「美味經典炒飯組」強調好吃、經濟實惠、售價須低於新台幣80元，以大眾化美食為出發點，搭配地方特色食材製作的國民炒飯；「創意潮流炒飯組」則以新穎獨創，無菜單料理為創意發想，搭配在地食材百變風貌製作的創意炒飯。

比賽結果出爐，「美味經典炒飯組」由宜蘭的約翰兄弟餐飲店料理三杯雞炒飯奪冠；「創意潮流炒飯組」則由台東池上農會和遠雄悅來大飯店同列第一名。將代表東區參加11月21日舉辦的全國賽。

中央社引述農糧署東區分署長陳昌岑說，60年代台灣民眾每人每年吃掉130公斤米，但去年每人平均只吃45公斤左右的米，稻米仍是台灣主要農糧作物，希望透過比賽方式，讓民眾對米的料理和文化有更進一步的了解。

陳昌岑指出，競賽評審方式分為區域賽和全國賽二階段，北、中、南、東區域賽評選出24款地方特色炒飯入圍全國賽，爭奪台灣炒飯王冠軍寶座，可獲獎金新台幣10萬元，並可與冷凍調理食品業者合作，技轉製作冷凍調理包產品，上架家樂福、大潤發、愛買等量販連鎖通路販售。

圖/中央社