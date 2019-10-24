〈時評〉台股資金行情來去都快 投資人要小心

台股最近熱絡，集中交易市場22日一擧創下29年新高，來到11271點，市值突破34兆元，創下歷史新高，今年漲幅達15.8%。

分析台股大漲的原因是台積電、聯發科、鴻海、緯創、聯電、日月光等科技類股，前景看好，外資連續七日大擧買進，發揮點火效應。

但是，居高思危，我們要提醒投資人，最近股市的高點，並不是上市櫃公司獲利良好，基本面佳推升所致，完全是資金行情，來的快，去的也快，投資人不可不慎。

分析台灣最近的游資充斥原因，最重要的是中美貿易戰台商資金大量回流，加上香港動亂資金外逃到台灣，大量游資充斥資本市場。

不過從基本面來看，台股上市公司今年上半年獲利衰退嚴重，值得投資人警惕。原因正是中美貿易大戰衝擊所致。

根據台灣證券交易所統計，今年上半年上市公司營收創近十年新高，然而，獲利卻反向大幅減少25%，是近7年最大的減幅，投資人必須小心，防止被股市繁榮的表象所惑，不慎踏入陷阱。

據統計，今年半年上市公司累計營收是13兆3462億元，較去年同期增加105億元，成長0.08%，稅前淨利為8137億元，較去年同期大幅減少25%，這是相當嚴重的衰退現象，全年度上市公司的獲利不可能樂觀，極可能是衰退，投資人必須重視，千萬不要輕易跟進追高，反被套牢。

上櫃公司獲利情況也不好，今年上半年累計營收為1兆160億元，比去年同期減少327億元，減幅3.12%，稅前淨利869億元，比去年同期減少15億元，減幅1.7%。

上市櫃公司從石化、紡織、機械、汽車、半導體、鋼鐵、工具機、觀光旅遊、電子通路⋯等各領域，獲利都受到中美貿易大戰影響。

即使現在中美貿易大戰趨緩，台商回復元氣，重新恢復獲利，恐怕不是短期能夠看得到。

當前選股策略，應該是找穩健保守的內需型產業，例如食品、金融、油電燃氣、營建等，未受貿易戰衝擊，股利穩定，且未上漲，價值低估的好標的為宜。且千萬不要超過自己財務能力，做過度的投資，影響自己的生活。