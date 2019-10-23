福爾摩沙四重奏受邀華府演出　布農族豐收歌、台灣民謠入歌單

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺灣「福爾摩沙四重奏」受邀至華府「富麗爾博物館」演出，帶來臺裔作曲家林煒傑創作臺灣布農族《祈禱小米豐收歌》、《五首臺灣民謠》及舒伯特弦樂五重奏，將於26日登場。

文化部發佈新聞稿指出，駐美國代表處臺灣書院與華府「富麗爾博物館」（Freer and Sackler Gallery of Art）合作，邀請「福爾摩沙四重奏」（Formosa Quartet）及客席大提琴家Peter Wiley，將於26日在該博物館「美亞劇院」(Meyer Auditorium)舉辦演奏會。

文化部說明，「福爾摩沙四重奏」致力推廣臺灣傳統音樂及世界音樂，盼以音樂做為國際文化交流的橋樑，傳遞文化的聲音；該團由小提琴家林允白、李家瑋、中提琴家陳則言及大提琴家黛博拉‧裴（Deborah Pae）組成，以獨奏、室內樂及音樂教育家等身分活躍於世界各地。

文化部提及，團員們畢業於茱莉亞音樂院、柯蒂斯音樂院及新英格蘭音樂院，演奏足跡遍布美洲、亞洲及歐洲各大音樂廳，並獲得許多國際音樂大賽，如，帕格尼尼國際小提琴大賽、Primrose國際中提琴大賽等；曾獲第10屆倫敦國際弦樂四重奏大賽首獎及阿瑪迪斯獎，是亞洲第一個贏得此獎項冠軍的團體。

文化部透露，本次音樂會將演奏臺裔作曲家林煒傑所作臺灣布農族《祈禱小米豐收歌》、《五首臺灣民謠》及舒伯特弦樂五重奏。林煒傑出生於臺灣臺中，畢業於茱莉亞音樂院，作品曾於紐約卡內基音樂廳、紐約林肯中心、巴黎龐畢度中心等地演出。

「福爾摩沙四重奏-富麗爾博物館」演奏會將於26日晚間7時30分登場，現場排隊免費入場，預約門票需支付6美元（約新台幣$180元），詳情請前往官網查詢。