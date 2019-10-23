李安、威爾史密斯來台開講　李安笑說差點「弄壞」王力宏

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）電影「雙子殺手」導演李安，知名演員威爾史密斯來台宣傳新片也舉辦講座，大方分享在電影產業打滾的數年經驗，史密斯更笑稱「自己不用拍戲挨打，也可以透過數位版的史密斯來拍片賺錢」。

台北市電影委員會（以下簡稱影委會）發佈新聞稿表示，影委會和電影「雙子殺手」（Gemini Man）發行公司派拉蒙影業合作辦理『2019台北電影學院-大師講座』，邀請國際知名導演李安與製片傑瑞‧布洛克海默（Jerry Bruckheimer）出席，由蔡康永擔任主持人，以訪談方式和400名大專學生分享電影製作經驗與心得、電影科技發展及賣座鉅片的敘事技巧。



大師講座（圖/影委會）

導演李安表示，拍電影最幸福的是「獲得一雙強而有力的手在背後支援」，因為有好萊塢資深製片傑瑞‧布洛克海默的支持，自己可以更縱情地嘗試想做的事。而布洛克海默也時時提醒李安「導演和觀眾的想法不一樣，要對觀眾負責任」；雖然一般民眾心理有既定的觀影軌跡，但李安仍相當重視「如何將不同類型融合、發揮。」

李安表示，希望觀眾感覺不出年輕版的威爾史密斯是數位後製的，而是就像真人在演一樣，讓觀眾可以專注在故事本身。

李安提到，當自己到了一定年紀，更能感受到演員的身心狀況，過往拍攝《色戒》時，有一幕擰斷別人脖子的鏡頭，差點把首次演出的王力宏「弄壞」，而這次的《雙子殺手》 有相當多的動作畫面，以數位方式擬真後製，對演員來說是更人道、更理想的。

已在好萊塢影視業界闖蕩近五十年的美國製片布洛克海默表示，自己樂於尋找有才能的導演合作，而此次與李安、威爾‧史密斯合作相當愉快。

布洛克海默表示，選擇邀請史密斯擔任主角，不僅因為其演技精湛，更因為觀眾已相當熟悉年輕時的他，對《雙子殺手》的主角設定更為有利，而透過這次與李安的合作，相信《雙子殺手》的數位技術能把電影拍攝與人們的觀影感受帶到另一個境界。

史密斯分享，在拍攝過程中，經常與導演李安討論「是否想親眼面對年輕的自己」，而他也幽默地表示：「拍攝過程中並沒有親眼、面對面地看到年輕版的自己」，因此當拍攝結束、歷經八個月的後製，再看到畫面上年輕的自己正在做自己從沒做過的事，就會想說「那不是我做的，那是李安做的」，內心感到非常神奇。

史密斯認為，這樣百分之百的數位角色，開啟一個影視拍攝的新世界，不用演員真實拍攝，但維持動作的連續性與真實感，他更笑稱「自己不用拍戲挨打，也可以透過數位版的史密斯來拍片賺錢」。

不過，史密斯也開玩笑的說：「怎麼兩個我主演，只領了一個人的酬勞」，引發製片布洛克海默風趣回應「數位史密斯的片酬更高！」

布洛克海默也分享自己監製電視影集《CSI犯罪現場》的經驗，帶動了「電視電影 ( Feature Film Television)」的趨勢、改變電視劇的製作方式，因此不同的螢幕觀影行為與拍攝製作的數位規格提昇，是可以同步發展、相得益彰的。