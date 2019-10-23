亞洲首次官方主辦　台歐盟多元性別人權研討會明登場

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）我國與歐盟將於明（24）日於台北共同舉行為期兩天的LGBTI人權推動研討會，期盼透過實質的交流研討，讓多元性別人權議題在亞洲各國更受重視。

行政院性別平等處此次與歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）共同舉辦「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動工作交流研討會—婚姻平權與同志人權保障」，期盼深化各國婚姻平權經驗交流，植基性別平權意識，建立跨國交流網絡，並共同促進亞洲地區LGBTI（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、雙性人）的人權。

根據性平處，此次研討會為亞洲地區首次由官方主辦的LGBTI人權議題國際研討會，預計將有超過20位歐盟代表及駐華使節，以及來自歐亞31個國家的260位代表及專家學者出席，藉由歐盟及我國推動婚姻平權的經驗，攜手促進亞洲地區LGBTI族群的權益。

性平處表示，台灣於5月17日通過同婚法案，成為亞洲第一、全球第27個透過立法保障婚姻平權的國家，本次研討會將聚焦於歐盟及亞洲國家推動同性婚姻平權政策及經驗、同志人權進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等。

副總統陳建仁及歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）將出席研討會開幕典禮並致詞 ，此外，立法委員尤美女及推動法國同婚法案的前國會議員Erwann Binet將分別就推動及保障婚姻平權的立法歷程與展望等議題發表專題演講。

研討會第二日的閉門工作坊則將聚焦於同志人權在各國的進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善與消除歧視的社會環境等兩大主題，安排各國代表進行探討與交流。