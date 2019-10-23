2019新店溪遊記現場優惠 換購IKEA環保餐具

「2019新店溪遊記-新店渡．市集」將於10月2 6日(星期六)10時到20時，在碧潭風景區東岸廣場熱鬧登場， 今(23)日特別於市府六樓新聞發佈室， 舉辦主活動起跑儀式並宣布活動當天將有15組在地特色的「 忄店誌」品牌月曆及小城社區4組「幸福社區」 提案的執行成果呈現及與新店IKEA合作優惠換購餐具， 搭配舞台展演、街頭表演及創藝市集攤位。

新店溪遊記是新店區一年一度的在地藝術節，今年已經邁入第五年， 每年都有不同的創意發想，今年由學生及社區居民參與「在地品牌． 圖文創作營」，運用圖文介紹社區或學校特色、 新店的文史或道地的異國美食，並編輯為2020的月曆。 另外將有下城社區的阿媽們的社區劇場展演、小城社區4組幸福提案 的執行成果、中山社區的環保啦啦隊表演。

新店區公所表示，26日活動當天將由第54屆廣播金鐘獎之「 教育文化節目主持人獎」得獎人陳明珠擔任開幕主持人， 同時段安排手語即時翻譯，讓身心障礙的朋友了解更多活動的特色， 落實文化平權。另為呼應市府政策，邁向聯合國永續發展目標( SDGs)，當日市集攤位推動減塑行動， 請參與的朋友自備環保袋、餐盒或水杯，減少使用一次性餐具， 本次活動也與IKEA宜家家居新店店合作， 現場可換購優惠價格的環保餐具，一起支持永續生活，愛護地球! 現場好看、好吃、好逛。 還可至新店渡口體驗深具地方文化特色全台唯一的人力擺渡渡船， 感受不一樣的新店的多元文化風貌。

「2019新店溪遊記-新店渡．市集」有在地美食、手作品牌、 職人生活良品、獨立樂團(手)演唱、鄰里快閃演出， 還有隱身新店身懷十八般武藝的街頭表演高手與行動藝術家， 讓大家在新店溪畔的懷抱裡，看見100種忄店誌的想像與實踐！ 歡迎大家10月26日一起新店溪遊記!更多訊息歡迎至新店區公所 網站或臉書「新店溪遊記」粉絲專頁查詢。