櫃買中心攜手富邦證券及勤業眾信 聯合舉辦「櫃買宣導說明會」

證券櫃檯買賣中心、富邦證券與勤業眾信聯合會計師事務所，10月 22日於台北寒舍艾美酒店聯合舉辦「108年度櫃買宣導說明會」 ，向企業說明上櫃審查重點及應注意事項， 同時富邦證券與勤業眾信也分別針對企業轉型籌資升級議題及公司治 理下反貪腐之因應，與在場企業負責人與財會主管進行分享，共吸引 34家生技醫療業、半導體、智慧機械及電子業等公司熱情與會。

櫃買中心李愛玲總經理表示，櫃買中心已扶植超過2,200家公開 發行公司進入資本市場， 累積相當多輔導中小企業進入資本市場之經驗，且除了電子業、 傳統產業及生技醫療業已經形成產業聚落外， 另有新興特色產業如文創、農業科技及電子商務等陸續加入， 為上櫃市場所獨有。 為使更多有意邁向資本市場之發行公司及早了解申請上櫃常見問題， 以為因應與準備， 所以特與富邦證券與勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦上櫃宣導說 明會。

富邦證券程明乾總經理進一步指出，台灣與亞洲各國相比， 最大的特色就是以中小企業為產業主幹， 是台灣經濟發展的關鍵推手，創造出許多全球產業界的隱形冠軍。 不過近年來面臨競爭對手大型化、生產自動化與二代接班等考驗， 必須轉型發展才能掌握未來趨勢， 但如何在眾多競爭同業中脫穎而出，人才、技術及市場是致勝關鍵， 而募集資金預做規劃更是企業發展的重要後盾。

2019年受到中美貿易戰之影響，整個金融交易市場顯得不平靜， 而預期明年波動也不亞於今年，因此協助企業上櫃， 為企業提供極佳的籌資併購平台，以壯大整體企業之市場規模， 相信能讓深耕台灣之企業競爭力提昇。

程明乾表示，富邦證券領先業界擁有OSU海外主辦承銷之經驗， 除了提供創投投資、銀行融資、IPO上市櫃、SPO籌資、 大中華併購財務顧問等一條龍服務， 更是結合金控力量進行資源整合，共同發展大投行業務， 這幾年表現越來越亮眼，去年度在SPO主辦家數為第一名，IPO 、SPO承銷金額及興櫃交易量市占率均高居市場第二名， 更連續榮獲多家全球專業財金雜誌頒發「台灣最佳投資銀行」、「 最佳權益證券發行機構」肯定。

富邦證券擁有豐富的上櫃輔導經驗，櫃買中心也給予富邦證券201 8年「協助櫃買企業籌資績效」第三名之肯定。近年來協助弘帆、 大江生醫、德麥食品與廣錠科技等績優企業上櫃掛牌， 為企業各時期成長過程中最佳夥伴。