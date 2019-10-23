新北市5所市立高中與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄

過去申請英國大學必須先就讀1年預科，再依成績申請英國大學，今(23)日新北市立三重高中、中和高中、三民高中、北大高中及光復高中與英國普利茅斯城市學院（City College Plymouth）簽署合作備忘錄，突破1年預科的門檻，新北市學生在學期間免休學赴英修習一學期，即可同時取得臺英兩國畢業證書，畢業後直接可申請英國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國際優秀大學。
國際預科(International Foundation Year，IFY)雙軌升學計畫，讓學生利用5個月的時間直接赴英國普利茅斯城市學院，除了學習語言能力外，新北市合作的國際預科課程包含「商業」及「科學」兩大類，亦有加深加廣、生涯探索及諮詢輔導課程。學分修畢並通過測驗即獲得英國大學預科文憑，並可直接申請英國、澳洲、紐西蘭、加拿大認可大學，無需等到高中畢業後再至英國修讀預科，省下赴英國一年的龐大生活費及學雜費。
教育局長張明文表示，臺英雙方建立合作關係是新北教育邁向國際的重要一步，不只建立國際預科課程與學分承認、選送教師及學生赴英國短期交換學習等教育交流，也將培養新北學子具備全球移動力，及教師跨境專業協作的能力。期望透過合作，讓學生接觸國際課程並培養尊重多元文化素養，也提升新北學子的國際觀與全球競合的素養，成為未來所需的跨域人才。
英國普利茅斯城市學院為建校130年的國立學院，擁有豐富且悠久的文化歷史。在英國的高等教育學校中排名第6名，同時於2017年6月獲取全英國教學卓越架構金獎，與劍橋、牛津大學同年得獎，是相當優質的學校。教育局長張明文與英國普利茅斯城市學院代表Danielle Clephane也出席見證簽署儀式，表達對臺英雙方合作之重視，也奠定未來合作的基礎。
三重高中莫恆中校長提到，「台英雙軌升學計畫」讓學生可以利用高中下學期，無須辦理休學即可至普利茅斯城市學院修讀英國大學預科課程，學生取得預科文憑後，再返台銜接高中學業，不僅大大縮短修業年限，亦可省下約150萬元的學費與生活費的開銷。
新北市政府教育局表示，新北市致力培育未來國際人才，強化學生的國際競爭力，將進一步為新北學子搭建多元之國際升學管道，包含美國的社區學院(Community College)、國際AP大學先修課程(Advanced Placement)及IB預科證書課程(International Baccalaureate Diploma Programme)等，期許新北學子能具備「全球移動力」、「跨域力」、「公民力」等關鍵能力，強化未來國際競爭力