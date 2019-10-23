新北市5所市立高中與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄

過去申請英國大學必須先就讀1年預科， 再依成績申請英國大學，今(23)日新北市立三重高中、 中和高中、三民高中、北大高中及光復高中與英國普利茅斯城市學院 （City College Plymouth）簽署合作備忘錄，突破1年預科的門檻， 新北市學生在學期間免休學赴英修習一學期， 即可同時取得臺英兩國畢業證書，畢業後直接可申請英國、澳洲、 紐西蘭及加拿大等國際優秀大學。

國際預科(International Foundation Year，IFY)雙軌升學計畫， 讓學生利用5個月的時間直接赴英國普利茅斯城市學院， 除了學習語言能力外，新北市合作的國際預科課程包含「商業」及「 科學」兩大類，亦有加深加廣、生涯探索及諮詢輔導課程。 學分修畢並通過測驗即獲得英國大學預科文憑，並可直接申請英國、 澳洲、紐西蘭、加拿大認可大學， 無需等到高中畢業後再至英國修讀預科， 省下赴英國一年的龐大生活費及學雜費。

教育局長張明文表示， 臺英雙方建立合作關係是新北教育邁向國際的重要一步， 不只建立國際預科課程與學分承認、 選送教師及學生赴英國短期交換學習等教育交流， 也將培養新北學子具備全球移動力，及教師跨境專業協作的能力。 期望透過合作，讓學生接觸國際課程並培養尊重多元文化素養， 也提升新北學子的國際觀與全球競合的素養， 成為未來所需的跨域人才。

英國普利茅斯城市學院為建校130年的國立學院， 擁有豐富且悠久的文化歷史。在英國的高等教育學校中排名第6名， 同時於2017年6月獲取全英國教學卓越架構金獎，與劍橋、 牛津大學同年得獎，是相當優質的學校。 教育局長張明文與英國普利茅斯城市學院代表Danielle Clephane也出席見證簽署儀式， 表達對臺英雙方合作之重視，也奠定未來合作的基礎。

三重高中莫恆中校長提到，「台英雙軌升學計畫」 讓學生可以利用高中下學期， 無須辦理休學即可至普利茅斯城市學院修讀英國大學預科課程， 學生取得預科文憑後，再返台銜接高中學業， 不僅大大縮短修業年限， 亦可省下約150萬元的學費與生活費的開銷。

新北市政府教育局表示，新北市致力培育未來國際人才， 強化學生的國際競爭力， 將進一步為新北學子搭建多元之國際升學管道， 包含美國的社區學院(Community College)、國際AP大學先修課程(Advanced Placement)及IB預科證書課程( International Baccalaureate Diploma Programme)等，期許新北學子能具備「全球移動力」、「 跨域力」、「公民力」等關鍵能力，強化未來國際競爭力