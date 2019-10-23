林口亞昕福朋喜來登酒店 2019ITF首次參展 10/17線上旅展搶先開賣

2018年12月正式開幕的林口首家國際品牌飯店林口亞昕福朋喜 來登酒店，聯合萬豪國際集團直營飯店的「台北北投雅樂軒酒店」、 「台中萬楓酒店」共同首次參加2019年台北國際旅展。 林口亞昕福朋喜來登酒店推出史上最低價一泊一食、 一泊二食住宿券，以及聚味軒中餐廳、 宜客樂西餐廳與精釀吧三廳通用的餐飲折價券。不僅首次參展， 今年更加開線上旅展，10月17日至11月16日搶先開賣， 史上最低價住宿券與餐券，動動手指就可搶到。

林口亞昕福朋喜來登酒店位置交通便利，鄰近機場捷運A9站， 鄰近兩大outlets，三井outlet步行5分鐘可到，A1 8華泰名品城約30分鐘車程，是遠離塵囂， 享受寂靜空間的休閒度假好選擇。 新式滬江料理聚味軒提供單點與套餐服務，宜客樂西餐廳推出早、 午、晚餐全自助式餐點，結合各地異國特色料理。 精釀吧以醇飲精釀，讓旅人感受在地滋味。 住宿期間可免費使用休閒中心， 體驗都市叢林的無邊界泳池與三溫暖、健身房等設施， 以及暢快無阻的免費wifi服務，無論是休閒或商務， 都能輕鬆滿足入住的所有需求，更多詳情: 02-77276988。

一泊一食、一泊二食住宿券 下殺史上最低26折起

【產品說明】一泊一食住宿券，每張原價11,759元，特價3, 699元，下殺31折。

【加碼優惠】買10張送2張，共計12張，折扣更殺， 加碼購買可享26折優惠。

票券優惠期限2019-11-1至2020-10-31， 憑此券可享傳統客房住宿乙晚，至多兩人入住，含翌日早餐兩客。

【產品說明】一泊二食住宿券，每張原價14,135元，特價5, 699元，下殺4折。

【加碼優惠】買10張送2張，共計12張，折扣更殺， 加碼購買可享34折優惠。

票券優惠期限2019-11-1至2020-10-31， 憑此券可享傳統客房住宿乙晚，至多兩人入住，含翌日早餐兩客， 以及可選擇每客原價NT$1180+10%的宜客樂西餐廳晚餐2 客或每客原價NT$1080+10%的聚味軒中餐廳套餐2客。

聚味軒、宜客樂與精釀吧三廳通用餐飲折價券 買多送多

【產品說明】餐飲折價券，每套10張，原價10,000元，特價 8,000元，8折優惠。

【加碼優惠】買10套送2套，共計12套，折扣更殺， 加碼購買可享67折優惠。

票券優惠期限2019-11-1至2020-10-31， 本套券每張可折抵聚味軒、宜客樂、精釀吧三廳消費$1,000元 ，酒水不適用。

10/17-11/16線上旅展 搶先開賣

為滿足喜歡在線上購物的消費者， 林口亞新福朋喜來登酒店也推出線上旅展。一樣的優惠商品與價格， 在家也可以搶到史上最低價住宿券與餐券。更多詳情或購買， 歡迎直接點選線上旅展連結: https://reurl.cc/EKoM2n 。

關於萬豪國際集團(Marriott International)-林口亞昕福朋喜來登酒店

林口亞昕福朋喜來登酒店已於2018年12月11日盛大開幕， 位置便利正對機場捷運線林口A9站，距離台北市中心只要20分鐘 車程，前往桃園國際機場也僅20分鐘， 林口三井暢貨中心更是步行即可抵達。 這裡有您需要的各種設施與服務，像是舒適滿分的床鋪、 美食料理和新鮮咖啡。免費享用無線上網服務、 暢飲醇飲優選的當地啤酒，入住這裡絕對是品質保證的選擇。

關於福朋喜來登酒店

萬豪國際集團旗下的福朋喜來登在全球40多個國家開設有超過22 5家酒店，福朋喜來登酒店重新定義旅行。通過經典的風格， 舒適的設施，以及真誠的服務滿足自世界各地旅行者的切實所需。 福朋喜來登酒店的足跡遍佈於世界各大都市、機場、 海灘及城市周邊。每家福朋喜來登友好、 真誠的服務都讓賓客感到輕鬆與舒適，令他們享受熟悉的環境。 同時，他們可以享用福朋喜來登的醇飲優選計劃及戶外燒烤。 福朋喜來登酒店品牌榮幸地參萬豪國際集團旗下常客計劃 -- 萬豪旅享家（Marriott Bonvoy™），會員可通過www.marriott.com 在萬豪旅享家旗下的眾多品牌，超過7,000家酒店， 與不同的旅行者、目的地和精彩體驗不期而遇，激發更多旅行靈感。 請洽福朋喜來登官網 www.fourpoints.com。