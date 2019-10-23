新北市樂齡學習政策訪視連續4年特優 市政會議獻獎

新北市今(108)年獲得教育部全國樂齡教育訪視特優等，成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來，唯一連續四年獲特優等之縣市，今（23日）於市政會議分享新北獲獎喜悅。
侯友宜市長表示，截至108年9月，新北市65歲以上人口佔總人口比率達14.1%，已進入高齡社會，市府相當重視高齡政策，除了長照政策的推動外，高齡教育的推動也非常重要，將持續透過各局處，辦理多元的長者學習課程，以及免費樂齡日等活動，讓長者透過學習活動越活越健康。
因應高齡社會趨勢，新北市迄今已設置31所樂齡學習中心，區區皆有樂齡中心，每年共開設600餘門課程，讓長者「活躍老化、在地樂活」。許多中心於每周一至週五皆開設課程，讓長者有更多機會走出家門，快樂學習。其中石碇區樂齡學習中心學員阿女(化名)，3年前自生意職場退休後，大小病不斷，直到參與樂齡中心課程後，學習舞蹈、經絡等課程，加上每週茶歌自主學習社團及不定期的志工服務，生活變得相當充實愉快，阿女笑著說:「自從來上課，都沒時間生病了，整個人變得活力充沛。」
除推動活躍老化課程外，市府更積極輔導各區樂齡學習中心結合在地產業、文化、生態等，發展地方特色課程，獲訪視委員高度肯定及嘉許。如鶯歌區樂齡學習中心結合在地陶藝開辦陶雕課程，教師憑藉教學熱忱，由簡到繁耐心教授學員，學員亦不斷精進技藝，從沒有陶藝基礎到作品被人高價認購，展現出「青出於藍」的佳績，師生間的互動情誼亦可見一斑。泰山區早年以「代工芭比」聞名，不少長者皆曾於1967年美商設立之「美寧工廠」服務，後因產業轉移，創意工坊營業結束，泰山區樂齡學習中心特別開設娃娃服製作班，希望能藉由重溫舊時回憶之美好，喚起長者出門學習新知以及技術傳承的動力。
教育局表示，今年樂齡訪視獲得教育部肯定，展現本市樂齡教育之豐沛能量，都是31所樂齡學習中心承辦學校共同努力的成果。將持續深化樂齡教育工作，打造長者樂活的終身學習社會，並持續結合學校推動世代志工，透過學生與樂齡長者交流，促進世代融合！