新北市樂齡學習政策訪視連續4年特優 市政會議獻獎

新北市今(108) 年獲得教育部全國樂齡教育訪視特優等， 成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來， 唯一連續四年獲特優等之縣市，今（23日） 於市政會議分享新北獲獎喜悅。

侯友宜市長表示，截至108年9月， 新北市65歲以上人口佔總人口比率達14.1%， 已進入高齡社會，市府相當重視高齡政策，除了長照政策的推動外， 高齡教育的推動也非常重要，將持續透過各局處， 辦理多元的長者學習課程，以及免費樂齡日等活動， 讓長者透過學習活動越活越健康。

因應高齡社會趨勢，新北市迄今已設置31所樂齡學習中心， 區區皆有樂齡中心，每年共開設600餘門課程，讓長者「活躍老化 、在地樂活」。許多中心於每周一至週五皆開設課程， 讓長者有更多機會走出家門，快樂學習。 其中石碇區樂齡學習中心學員阿女(化名)， 3年前自生意職場退休後，大小病不斷，直到參與樂齡中心課程後， 學習舞蹈、經絡等課程， 加上每週茶歌自主學習社團及不定期的志工服務， 生活變得相當充實愉快，阿女笑著說:「自從來上課， 都沒時間生病了，整個人變得活力充沛。」

除推動活躍老化課程外， 市府更積極輔導各區樂齡學習中心結合在地產業、文化、生態等， 發展地方特色課程，獲訪視委員高度肯定及嘉許。 如鶯歌區樂齡學習中心結合在地陶藝開辦陶雕課程， 教師憑藉教學熱忱，由簡到繁耐心教授學員，學員亦不斷精進技藝， 從沒有陶藝基礎到作品被人高價認購，展現出「青出於藍」的佳績， 師生間的互動情誼亦可見一斑。泰山區早年以「代工芭比」聞名， 不少長者皆曾於1967年美商設立之「美寧工廠」服務， 後因產業轉移，創意工坊營業結束， 泰山區樂齡學習中心特別開設娃娃服製作班， 希望能藉由重溫舊時回憶之美好， 喚起長者出門學習新知以及技術傳承的動力。

教育局表示，今年樂齡訪視獲得教育部肯定， 展現本市樂齡教育之豐沛能量， 都是31所樂齡學習中心承辦學校共同努力的成果。 將持續深化樂齡教育工作，打造長者樂活的終身學習社會， 並持續結合學校推動世代志工，透過學生與樂齡長者交流， 促進世代融合！