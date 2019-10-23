唐美雲攜蔡振南、柯一正金獎陣容　經典「戲中戲」全台巡演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）唐美雲歌仔戲團「月夜情愁」原班人馬將重回舞台，由行政院文化獎得主唐美雲領軍金曲歌王蔡振南、教父級男星柯一正、金馬得主陳竹昇等，出動200人大陣仗共同演繹，至今（23）日下午10月底台北場尚有些許票券，隨後將於11月及12月前往台中及高雄演出。

「月夜情愁」（Romancing in the Moonlight）是國立傳統戲劇中心第一屆「台灣戲曲藝術節」旗艦大戲，結合歌仔戲、舞台劇、音樂劇等跨界元素呈現獨特的「戲中戲」，搭配北管及南管等樂器演出，由邱坤良執導，描繪「山腳福路派」及「後庄西皮派」械鬥的歷史故事，兩派老大分別由蔡振南及綠光劇團團長羅北安出任，精彩程度不在話下。

此次，演出陣容十分強大，由唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲，及傳藝金曲獎年度最佳演員陳鳳桂（小咪）領軍，集結資深演員王金櫻，影星劉秀雯、王燦，並邀請舞台劇知名演員柯一正、陳竹昇、郭耀仁、盧志杰、余子嫣等參與演出。

今（23）日於兩廳院舉行彩排記者會，兩廳院透露，該劇將於明（24）日至27日國家戲劇院正式演出，四場的票券銷售成績亮眼，隨後將於11月9日及10日高雄衛武營、12月21日及22日台中國家歌劇院登場。



彩排現場（圖/Lyla Liu）

熟悉台灣戲曲發展史的邱坤良說明，此劇講述父母那一代的對立帶給子女的不安，希望能吸引年輕觀眾進場，或是喜愛現代劇場的人。

「月夜情愁」為了保留戲劇原汁原味，原班人馬再次重出江湖，唐美雲表示，許多演員都為了這部戲劇放下手邊工作，一起重現這齣經典好戲，只為讓去年錯過的戲迷有機會欣賞到。

唐美雲表示，該劇除了歌仔戲，也用其他戲曲風貌呈現更多可能性，並詮釋很多他父母那年代的故事，是台灣在地的故事，不要只侷限在歌仔戲，希望年輕朋友能走進劇場觀賞。

該故事描述分為福路派及西皮派的兩村莊，因細故結怨互為仇家，但在命運的捉弄下，雙方大佬的兒女卻彼此熱戀，擔心會被拆散。然而，事情的轉機出現在年度廟會上，兩村莊同時邀請劇團「双雲陞」演出，劇團當紅的文武生也各自暗藏秘密，兩對愛侶的故事塑造了此精彩的「戲中戲」，詳情請前網官網查詢。