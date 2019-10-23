結合色彩與雕塑技巧 大馬新住民獲台灣陶藝獎首獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019臺灣陶藝獎」10月18日在陶博館盛大開展，其中「創作獎」首獎得主為來自馬來西亞的臺灣媳婦－陶藝家李思樺，作品《璱集錦》色彩細緻繁複、雕塑技巧高超，令人驚豔不已，獲得評審們一致肯定與青睞。

李思樺自小就對美術感興趣，高中前自學繪畫11年，19歲來臺先後就讀國立臺北教育大學藝術與造型設計學系及國立臺南藝術大學應用藝術研究所，運用細膩的繪畫技巧，為陶藝作品增添趣味及可看性。

本次得獎作品採取宗教圖騰與多種動物組成的「瑞獸」，創作靈感來自於面對馬來西亞高犯罪率及1997年亞洲金融海嘯的黑暗氛圍，大眾求助各種神靈信仰，作品除了呈現視覺華麗的饗宴之外，更為觀眾帶來正面為善的力量與美好的祝福。

「實用」首獎得主許旭倫的《衛戍》，結合金工與陶藝技法，將壺、盅合體為展翅高飛的鳥，立足於以巢為造形的茶倉。許旭倫特別提到，巢是孕育成長的空間、茶倉是滋養茶葉的容器，透過以鶯歌鳥為造形的壺、盅，沏個好茶與人分享而產生情感的連結令人常樂。

新北市文化局長蔡佳芬表示，「臺灣陶藝獎」以「成就獎」、「創作獎」、「實用獎」及「新銳獎」四類獎項，向陶藝前輩致敬、展現當代陶藝思潮、鼓舞青年陶藝創作，是臺灣陶藝界最大的盛事。