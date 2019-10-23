台北喜來登大飯店【遊子暖歸】　即日起，國人返鄉住房專案

漂泊在外的遊子，遠在他鄉卻心繫故鄉，隨著農曆新年與年度大選即將到來，海外僑胞們不妨藉此安排休閒度假，返鄉投下神聖一票外，享受家人團圓的幸福時光。台北喜來登大飯店於即日起推出【遊子暖歸】國人返鄉住房專案，國人入住首席客房三天兩夜優惠價TWD8,888+15.5%，每日可享兩客豐盛十二廚自助式早餐，另贈專屬迎賓點心「金雪絮餅」及「臺北捷運一日票」，讓您自在出遊不設限。

甫於2018年全新裝修的客房空間，以高雅簡潔的現代中國風打造舒適住宿氛圍，客房內貼心準備以宜蘭金棗搭配濃醇牛軋餡的迎賓小點，酸甜酥軟的在地風味最受國際旅客歡迎；臺北捷運一日票則讓您輕鬆暢遊各大景點，專案包含免費使用健身房、三溫暖、迎賓水果、每日報紙、免費停車等尊享服務，放鬆旅途疲憊嶄新迎接全新一年。

台北喜來登大飯店位於高鐵、台鐵、捷運、機場捷運等五鐵共構的交通樞紐地帶，鄰近捷運板南線「善導寺站」及「台北車站」商圈，館內設有中、西、日、泰等8間風格獨具的餐廳，更連續於《臺北米其林指南》中獲得「米其林二星」及「米其林推薦」的絕佳殊榮，不必出門也可享受各式星級美饌，絕佳的地理位置及便捷的交通，不論穿梭於城市還是郊外踏青，隨心所欲地悠遊台北城！台北喜來登大飯店【遊子暖歸】國人返鄉住房專案，即日起開始預訂，入住首席客房三天兩夜TWD8,888+15.5%，詳情及預訂請洽02 2321 5511訂房中心。