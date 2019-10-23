2019台北國際旅展 雲朗觀光瞄準家庭旅客 首推花蓮/礁溪特色房聯合住宿套券

由台灣觀光協會主辦，全台規模最大2019台北國際旅展(ITF)，將於11/8(五)~11/11 (一)於南港展覽館登場！雲朗觀光集團(攤位編號:N202)，今年總共在旅展現場推出8款商品，以輕碳旅行為訴求的「雲朗翰兆品聯合住宿券」最低至2.5折、不用千元就能購入五星級君品酒店「主廚精選牛排饗宴餐券」，今年雲朗觀光並鎖定家庭客群，首次推出優惠價$9,000「翰品花蓮/品文旅礁溪特色房聯合住宿套券」、以及最多回頭客購入的「雲品湖景住宿優惠套券」，旅展限定價$44,650。10/30(三)雲朗觀光線上旅展也提前開跑，將推出線上獨賣商品-雲品美饌分享券，提供四種用餐選擇，線上旅展優惠價$3,299。2019台北國際旅展，雲朗觀光精選多樣商品，凡現場旅展單筆消費滿$30,000，加贈LDC義大利嵐莊頂級初榨冷壓橄欖油一瓶，限量120瓶，送完為止，讓消費者輕鬆計畫下一次的國內旅遊，詳情可上飯店官網查詢(www.ldchotels.com)。

根據主計總處發布的107年家庭收支調查，去年全國平均每戶家庭消費支出為81.1萬元，由於外食文化與旅遊風氣的盛行，「餐廳及旅館」支出占家庭消費支出的比重逐年攀升，於去年達到12.3％，創下歷年新高。雲朗觀光也看準家庭客在旅遊的消費力，針對家中有小朋友的家庭，首次推出翰品花蓮/品文旅礁溪特色房聯合住宿套券$9,000，約原價3.9折，就能在平日入住翰品花蓮「幾米四人房」並免費暢玩歡樂森林遊戲區、還可入住今年剛開幕的品文旅礁溪「樂旅小閣樓」，讓家庭旅客能趁著旅展檔期，一次購入最優惠的東部輕旅行。

雲品溫泉酒店今年則主推每年都有家庭客回購的雲品湖景住宿優惠套券，套券含豪華湖景套房平日住宿1晚、經典湖景房平日3晚，除入住期間的早、晚餐，還加贈日月潭遊湖行程一次，總價$44,650，相當於原價的4折，在客房內即可眺望日月潭湖光山色；或是雲品經典山景住宿券，平日入住每晚$10,000，享一泊二食、還可視房況升等至經典湖景房，是家庭出遊的最佳選擇。

雲朗觀光旗下的君品酒店，因五鐵共構的絕佳地理位置，廣受海外旅客喜愛，此次在旅展首度推出君品雅緻客房住宿券$3,999、以及君品一泊二食住宿券$6,799，期望能為飯店帶進更多國旅客群。今年雲朗觀光持續響應環保輕碳旅行，不提供一次性拋棄式個人盥洗備品，鼓勵消費者自備盥洗用品，雲朗翰兆品聯合住宿券每張$2,250，即可依照購買張數，自由選擇入住雲朗觀光旗下翰品、兆品、品文旅，入住還可享用飯店早餐，以最實惠價格回饋給消費者。

去年首次推出便熱銷的「君品-茶苑主廚精選牛排饗宴餐券」，以澳洲頂級帶骨牛肋排、澳洲穀物飼養肋眼與爐烤蒜、清炒時蔬、美國頂級菲力與松露薯泥醬、澳洲老饕牛排、義式小牛膝、法式羊排與薄荷蘑菇醬、起司蘑菇雞排、酥炸多利魚佐椒鹽檸檬/蒜味炒蝦等共計14道美味餐點，套餐超過2/3的肉類料理，滿足無肉不歡的老饕。主廚把牛排的各個部位用適合的食材配搭與料理手法，像美國頂級菲力，將軟嫩菲力肉質香煎後，享受菲力細膩口感，搭配上松露薯泥醬讓菲力香氣再添層次。

此外，廣受牛排愛好者推崇的「老饕牛」，是肋眼牛排最精華部位，富含肉汁且口感鮮嫩，在這一套餐點中也能享受到，主廚精選牛排饗宴原價$2,180+10%，旅展優惠價$999，絕對是今年旅展必買餐券。搶在台北國際旅展開幕前，雲朗觀光線上旅展提前在10/30開跑，今年更加入線上旅展限定獨賣-雲品溫泉酒店「雲品美饌分享券」，共有4種用餐選擇，雲品丹彤4人自助晚餐、雲品彩雲軒雙人鐵板燒午間套餐、雲品中式雙人午間套餐、雲品大廳酒吧5人英式下午茶，線上旅展限定價$3,299，讓喜愛雲品的消費者在網路輕鬆選購。