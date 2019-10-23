理想大地豐之谷 萬聖節怨「林」怪談 Halloween Party

萬聖節源自於西方，對西方人而言跟台灣習俗農曆七月半祭拜好兄弟是一樣的道理；台灣習俗以豐盛的食物宴請「好兄弟」，西方人卻是將自己扮成恐怖的鬼怪來嚇走鬼怪；演變至今，萬聖節已成為一個充滿趣味的歡樂節日，花蓮理想大地邀請您一起來參加的萬聖節派對及恐怖指數破表的「湖畔怨林-闖關活動」，大朋友們享受被驚嚇的快感，小朋友們則享受「不給糖就搗蛋」的樂趣。

理想大地的豐之谷將在10月31日晚上七點舉辦「湖畔怨林-闖關活動」。在漆黑的夜晚，神秘的茶樹林裡，將會發生甚麼詭譎的事件呢？又會遇見甚麼恐怖驚人的鬼怪呢？喜愛冒險及挑戰的朋友們，揪團一起來參加，看看誰的膽量大﹗

為了營造萬聖節氣氛，理想大地里拉餐廳特製Halloween餐點，在晚餐時段17:15-20:45，提供牧羊人派、萬聖節杯子蛋糕、巫婆手指餅乾、蟲蟲盆栽蛋糕等應景食物，大人小孩都喜歡，拍照打卡最亮眼。夜晚，理想大地獨特的西班牙式建築風格，漫步於諾大園區之中，各種裝置更能凸顯萬聖節詭異氛圍，等待入住的房客親自來體驗。

參加理想大地的「湖畔怨林-闖關活動」，入場費只需50元(持票根還可至湖畔酒吧折抵飲品消費)，大膽的你，趕緊揪團來報名，猜猜能夠遇見幾隻鬼？猜對就送湖畔酒吧消費折用券。

另外，晚上八點開始在豐之谷還有「湖光顫慄晚會」，熱歌熱舞嗨起來，就不怕「假鬼假怪」來嚇人；萬聖節在每個客房理想大地也特製「南瓜餅乾」乙份，送給入住的客人。最熱鬧、最驚嚇、最歡樂的西洋萬聖節，就在花蓮理想大地，「 Trick or treat 」等著你。