誠品行旅｜2019台北國際旅展餐飲住房優惠

旅遊界年度最大盛事2019台北國際旅展即將於11/8-11於南港展覽館一館展開，於2018年與2019年接連榮獲《富比士旅遊指南》與《台北米其林指南》推薦的eslite hotel誠品行旅，將以更精采的優惠內容回饋長期支持的旅人朋友，充滿台灣在地人文精神的eslite hotel誠品行旅，此次也特別將早期傳統紅磚建築工藝帶入展覽場域，為展區注入獨樹一格的書卷文藝氣息。(誠品行旅│南港展覽館一館4F│攤位編號：N1214 )。

為提供更貼心的用餐體驗，eslite hotel誠品行旅今年集結The Chapter Café、In Between與館外人氣餐廳eslite TEA ROOM，共同推出四款超值美饌，並皆以單人餐券方式讓旅人享用美食更具彈性，不受人數限制，單人亦可輕鬆品嚐美味餐點。主推每張售價僅NT$990的超人氣熱銷The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」(原價NT$1,980，5折)，可任選精彩海陸風味主餐，盡享從容愜意的饗樂食光，一次購足10張可享旅展限定45折超值優惠；備受美食饕客推崇的In Between之間餐廳則推出老饕經典首選「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」每張NT$1,700的獨家回饋 (原價NT$2,970，57折)以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」每張NT$2,000的旅展優惠價 (原價NT$3,300，6折)；更加入首次參展的eslite TEA ROOM，其位於誠品信義店三樓，精緻的歐陸料理及下午茶深受女性旅人鍾愛，旅展期間祭出每張僅NT$660的「輕覓饗味單人套餐券」(原價NT$1,122，58折)，購買10張更可享有52折的優惠回饋，以親切價位滿足都會小資族的五感需求。

eslite hotel誠品行旅每年備受關注的住宿方案也推出「質感京選｜旅宿體驗專案」，每晚NT$12,999，限量50組，凡入住即可獲得總價值NT$8,415的SOU¬SOU專屬贈禮，更可將SOU¬SOU與CENTURION百夫長獨家聯名的行李箱時尚帶著走；除此之外，旅展期間餐飲消費達NT$4,500還可享有誠品極選「炙燒和牛頰牛肉麵」，滿NT$10,000贈送深受文青旅人喜愛的台灣設計織品品牌「BUWU布物設計-保鮮袋」一只 (價值NT$1,680)；誠品人會員專屬禮遇也將同場加映，於展場不限餐飲或住房消費，凡消費滿萬即贈誠品NT$500電子券；非誠品人會員滿萬則贈送「誠品人七日暢遊卡」，可立即升級正式會員，享有誠品人之各項專屬禮遇，期待讓每位旅人都能在展場中愉悅地滿載而歸！

eslite hotel誠品行旅也將提前自10/25至11/07於官網開放線上旅展，除了同步享有旅展現場的單張餐券及住房優惠外，更推出線上獨家限時回饋，The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」一次購買4張即可享有NT$3,600的超值優惠(原價NT$7,920，45折)；eslite TEA ROOM「輕覓饗味套餐券」購足6張則可享NT$3,600的優質回饋(原價NT$6,732，53折)，讓旅人可輕鬆品嚐餐廳的人氣美味，歡迎未能親臨展場的饕客上線選購。

2019台北國際旅展將自2019年11月08-11日於台北南港展覽館盛大展開，eslite hotel誠品行旅位於攤位編號：N1214，歡迎老饕、旅人們前往旅展現場一同共襄盛舉，線上旅展亦於10月25日提前開賣，詳細資訊請洽誠品行旅官方網站(www.eslitehotel.com)查詢。

eslite hotel誠品行旅為一處體現台灣人文之美，與能靜心感受在地生活之所在，運用場域與美食為內蘊，將「人文、藝術、創意、生活」呈現於空間與料理之中，其中具有台灣傳統建築意象的紅磚更為二樓In Between之間餐廳增添人文況味，由世界砌磚冠軍粘錦成帶領學生團隊運用7700塊紅磚與4種花紋工法，打造22面多層次的獨特磚牆，為傳統與現代作出完美結合，成為eslite hotel誠品行旅深具代表性的空間。eslite hotel誠品行旅此次特別將此概念微型帶入2019年台北國際旅展，由Amosdeco Studio 墨花創意工作室使用CAD/CAM系統進行紅磚的精密模擬，運用多達8320塊的小木片，經過二次的手工打磨、表面以無毒水性環保漆人工上色，最後以乾式工法層層堆砌，完成栩栩如生的2080塊仿磚，細膩的傳遞在地風土的溫暖與感動，為展場注入文藝氣息與濃厚的台灣味。

以充滿舒適愜意的用餐氛圍與無國界美食為主打的一樓The Chapter Café，不僅為旅人提供全天候的餐食，亦為一處富有人文溫度的熱門聚餐之地。旅展期間The Chapter Café特別推出「無國界饗樂單人套餐券」，每張僅需NT$990(原價NT$1,980，5折)，可任選精彩海陸風味主餐，盡享從容自在的饗樂食光，菜色包含「傳統凱撒沙拉」或清新爽口的「南洋風味沙拉」、口感香甜綿密的「花蓮金瓜濃湯」，主菜則提供四款海陸選擇，包括充滿趣味食感的「燒烤美國紐約客牛排250g」，紮實的肉質搭襯富有阿根廷風格的紅酒無花果醬汁，在飽滿中延伸酸甜輕盈的味覺；富藏各式海鮮食材的「西班牙番紅花海鮮飯」則採用傳統作法，將新鮮北海道干貝、白蝦、透抽、蛤蜊及淡菜等一同燉煮，吸附滿滿海味精華的米飯，是道風味濃郁誘人的極品美饌；令人吮指回味的「BBQ低溫碳烤豬肋排」，則刷上主廚特製醬汁後低溫慢烤７小時，軟嫩多汁入口即化並充滿酸、甜、辣的豐富層次；以香煎至金黃色澤的挪威鮭魚與每隻近100公克的大草蝦為主角的「香煎鮭魚海大蝦」，採自然原始的料理方式帶出食材最珍貴的鮮甜滋味；甜點部份亦可選擇深受旅人推崇的「藍莓大理石乳酪蛋糕」或「經典奧培拉」，一次購買10張更可享有45折的超值優惠，每組原價NT$19,800，旅展期間享最低優惠每組NT$9,000，為適合親朋好友歡樂聚餐的最佳首選。

以乾/濕式熟成牛排與在地食材創作義法料理的二樓 In Between之間餐廳，在今年旅展推出2款頂級海陸午晚餐商品，可享用精緻主餐、前菜、湯品及主廚盤飾甜點，主推經典首選「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」，每張NT$1,700 (原價NT$2,970，57折)，品嚐豐腴多汁帶有稻米芬芳的美國肋眼牛排10oz，其選用在地的風乾稻穗作為燒材，減少過往使用橡木、桃木、龍眼木而造成樹木的損耗，同時提倡再生利用的環保概念，將稻穗平鋪於放入牛排的鑄鐵鍋底，並點火煙燻30秒至1分鐘，隨後以推車進行桌邊服務，在味覺之間增添一抹充滿台灣味的迷人風景；喜愛海鮮的旅人亦可選擇「波士頓活龍蝦單人套餐券」，旅展獨賣每張NT$2,000 (原價NT$3,300，6折)，可享每隻重達600公克的波士頓活龍蝦1隻，其碩大肥美、肉質極為緊實彈牙，邀請旅人們盡情大快朵頤，沉醉在海潮鮮味中，伴隨全台北最美天際線及都會夜景，佐上歐美澳各國精緻美酒，在旅程之間與重要的人共度浪漫雅致的美好時刻。

位於誠品信義店3樓的eslite TEA ROOM，緊鄰誠品書店美食書籍區，與美好書香共伴，充滿獨特的法式情調，向來以精緻歐陸料理及下午茶為主打，今年首度加入旅展餐券行列，推出「輕覓饗味單人套餐券」，旅展現場每張僅NT$660 (原價NT$1,122，58折)，以親切價格回饋小資都會女性的味覺需求，一次購足10張更可享有NT$5,800的超值優惠(原價NT$11,220，52折)，菜單內容滿足時下女性旅人兼顧健康蔬食與豐美主食的輕飲食潮流，小食趣部份以低負擔的料理為概念，可選擇「雙色甜薯｜蓮藕｜野菜沙拉｜青梅油醋醬」、「綜合季節水果｜燕麥｜堅果｜薏仁｜野菜｜野莓油醋醬」、「爐烤番茄馬扎瑞拉起司｜香料嫩雞胸」或「香烤帶殼玉米筍｜筊白筍｜加州大蘆筍｜高纖蔬菜」等清爽美味，主菜則有四款海陸風味可供選擇，包括肉質鮮嫩多汁的「美國Prime等級無骨牛小排5oz」，富有天然的大理石油花，經過低烹與香煎手法，呈現豐腴鮮甜的味覺；口感細緻的「爐烤味噌蜜汁雞腿」，則將雞腿部位揉合赤味噌與白味噌浸泡24小時，於烘烤前刷上一層蜂蜜，微酥的外皮透出迷人的炭焙香氣；另外亦有質地細膩的「低溫炭烤極黑豬小里肌」及可品嚐當季鮮甜海潮原味的「澎湖海岸季節鮮魚」，餐後再搭配精選咖啡或一杯香氣遼繞的伯爵茶，邀請旅人置身茶香、書香與美食芬芳交織的人文饗宴，享受城市裡愜意的聚會食光。

來自京都的超人氣設計品牌「SOU･SOU」，透過時尚設計復興日本傳統工藝，將印花美學創意翻玩，今年夏天SOU･SOU與誠品攜手合作舉辦海外首展，復刻打造京都SOU･SOU本鋪風貌，吸引許多印花迷前往朝聖，並引領一股可愛時尚風潮。為讓喜愛誠品行旅的旅人也能體驗設計師筆下的京都之美，特別於年度旅遊界盛事台北國際旅展期間，推出「質感京選｜旅宿體驗專案」，讓旅人能將SOU．SOU行李箱等多樣專屬設計品帶回家，旅展優惠價$12,999，限時限量50組，專案總價值$39,006。專案內容包括入住行政套房1晚(原價$28,875)、The Chapter Café 晨光早餐2客、The Lounge特製迎賓茶食，並可獲得總價值NT$8,415的SOU．SOU限量贈禮，包含SOU．SOU X CENTURION 百夫長獨家聯名行李箱、SOU．SOU X PAPERWORK 獨家聯名B6筆記本、SOU．SOU X GOODGLAS 獨家聯名造型雙層杯、SOU．SOU X SLL 獨家聯名單香固體香水、Kleen-Tex X SOU．SOU室內用地墊等豐富獨家商品，邀請旅人在台灣即可完美收藏SOU･SOU傳統與時髦兼具的設計好物。

SOU．SOU以創造日本新文化的理念為基礎，將傳統的日本工藝重新詮釋，藉由紋樣設計師脇阪克二的「一日一繪」，將京都美麗的四季風景成為生活日常，設計出可描繪季節自然美感的織品與雜貨，持續29年每天都畫一張明信片送給妻子，這是屬於SOU．SOU紋樣設計師脇阪克二的專屬浪漫，邀請旅人朋友親自感受SOU．SOU的獨特魅力！

除精采的旅展內容外，eslite hotel誠品行旅亦將年終慶滿額贈思維導入台北國際旅展，特別於展場推出「餐飲滿額限定回饋」活動。當日單筆餐飲消費滿NT$4,500即贈送老饕必嚐的誠品極選「炙燒和牛頰牛肉麵」常溫禮盒乙盒(價值NT$350/活動期間限量200組)，其延伸自The Chapter Café餐廳備受旅人好評的人氣經典料理，經過主廚團隊一年多的醞釀與悉心研發終於正式推出，選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出誘人香氣，再經大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬的繁複工序，淬鍊出華麗豐美的精采味覺，以跳脫傳統紅燒牛肉麵的嶄新樣貌呈現於眾人面前。當日單筆餐飲消費滿NT$10,000更可獲贈近年深受文青旅人喜愛的台灣設計織品品牌「BUWU布物設計-保鮮袋」一只 (價值NT$1,680/活動期間限量100組)。BUWU布物設計以「取之生活，用之於生活」為靈感，萃取生活中的觀察與感受，並以Colorful, Functional, Original為設計概念，將迷人布花及協調色彩融入隨身配件，希望每位旅人都能從中找尋到屬於自己的一處繽紛。

為擴大回饋長久支持的誠品粉絲朋友，旅展期間特別聯名誠品人共同啟動會員機制，推出「誠品人滿萬再加碼」優惠活動，凡誠品人會員於旅展現場不限餐飲或住房消費，當日單筆消費滿NT$10,000即可獲得加碼禮「誠品NT$500電子券」乙份；非誠品人會員消費滿NT$10,000則贈送「誠品人七日暢遊卡」，可直接晉升正式會員，享有包括誠品書店全年消費9折起、暢銷榜獨享79折、誠品電影院會員購票優惠、誠品表演廳自製節目9折與生日獨享好禮等會員專屬禮遇，讓每位旅人皆有機會邁進與眾不同的誠品人之路，開啟跨界遊閱新視野！