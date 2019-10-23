2019 ITF旅展 凱撒飯店連鎖霸氣登場

2019台北國際旅展將於11月8日至11月11日於南港展覽館盛大舉辦，今年飯店區最大亮點就是凱撒飯店連鎖推出的聯合餐券，集結北區超人氣的三家自助餐廳：台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，最低折扣狂殺6.6折起，每張只要NT$566元 (一套10張券)，睽違一年的秒殺聯合餐券霸氣回歸，帶著舊雨新知的引頸期盼，預計再度重現排隊搶購盛況！

除了最受矚目的聯合餐券之外，以嚴選食材、手工製作道地港點聞名的台北凱撒大飯店王朝餐廳，也加碼推出精選套餐禮券二選一，只要NT$1,998元就可以品嘗到平價奢華的「龍鮑翅套餐」二客，港點控的老饕亦可選擇平日港式點心套餐四客，一次祭出破盤超值優惠！在大啖美食後，少不了的就是放鬆行程，台北凱撒幫你想透透，直接購買班竹鬆體護理套券NT$3,000元 (2張)，一整天超享受的行程就獻給懂得享受生活的您。

深感目前消費者旅遊市場需求，凱撒飯店連鎖更榮重鉅獻旗下八家住宿超狂優惠價專案，讓民眾能提前搶好康，10月28日在官網開放「線上旅展」住宿預購！

超狂優惠包含今年滿二周年的閃亮新飯店-萬華最新地標雙子星大樓，身為綠建築殊榮、並榮獲2019網路票選北台灣最美飯店-「台北凱達大飯店」，推出線上旅展專案－精緻客房雙人住宿NT$2,699起，下殺2.7折的超值優惠，飯店鬧中取靜，混融著新舊交織的艋舺文化，在夜晚中閃閃發光。墾丁凱撒大飯店「景觀客房住宿券」雙人入住含早每晚NT$4,500元，今年度優惠加碼再升級！開放全年小假日適用免加價，更推出買15贈1團購優惠，而此次以加價購NT$1,000元的「玩樂通享券」最吸睛！讓消費者能依自己需求組合多樣化的住宿方案，使用彈性又方便！

再來要推薦屬於親子家庭都超愛的，由板橋凱撒大飯店推出的寶貝趣遊住宿券，經典家庭房含4客早餐每晚NT$6,888，除了驚喜兒童住房禮之外，更準備了溫馨小帳篷及星星投射燈，讓親子家庭更昇溫。若是喜歡冒險刺激、追求潮流風格的年輕族群，不可錯過集團旗下新品牌「趣淘漫旅」，首度於今年旅展推出「趣淘聯合住宿券」，任選入住位於國際矚目盛事「新北耶誕城」旁的”IG系潮飯店”趣淘漫旅-台北，絕佳交通位置是探索大台北地區的不二佳選，或選擇有尖叫飯店之稱的趣淘漫旅-台南，伴著曾文水庫風光體驗館內六項冒險設施，每張NT$2,800，祭出超划算1.8折優惠，購買20張再加贈1張趣淘漫旅-台南平日住宿券，可與親朋好友團購分享，一起體驗都市與渡假兩種旅遊風情，今年最後一次好康，錯過可惜。

台北凱撒大飯店亦將在官網推出秒殺強檔線上旅展特賣，絕對比旅展現場更優惠，10月28日至11月11日期間限定，住宿下殺2.2折起，精緻客房每晚只要NT$2,799起，綺幻客房每晚亦只要NT$3,399元起，超值優惠讓旅展還沒開始就掀起一波詢問熱潮。鄰近台北小巨蛋的阿樹國際旅店，從外觀到室內放置多座樹型裝置藝術，被部落客喻為＂最有梗＂的旅店，此次推出豪華雙人房NT$4,399，想在城市中享受森林芬多精的氛圍，來阿樹就對了！

位在內湖科學園區，原江南市場舊址的凱旋酒店，結合歐式古典與現代時尚設計，鄰近捷運港墘站，超值優惠NT$2,699起即可馬上入住，徜徉在中古世紀與現代美學融合的懷抱中。凡是在2019 ITF凱撒飯店連鎖攤位消費，單次滿NT$10,000可獲得八家飯店為您準備的獨家精美禮品乙份，總價值將近30萬的獨家好禮，等你帶回家!旅展現場我們還準備了有獎問答大放送活動，只要你／妳對凱撒飯店連鎖夠了解，就可以輕鬆把小禮物拿走，送完為止！快揪好朋友一起來現場挑戰您的搶答功力！（答題小撇步：可上各家飯店官網查看最新訊息頁面）

近年來，多元化的旅館、飯店、民宿業者如雨後春筍般成立，凱撒連鎖飯店在市場緊縮情況下逆勢成長，積極開立各種主題型旅宿和飯店，從2016年陸續連開6家飯店，包含萬華火車站共構的「凱達大飯店」、位於板橋特區的「板橋凱撒大飯店」、「台北趣淘漫旅」和台南府城「趣淘漫旅」以及頂級商務「阿樹國際旅店」、內湖「凱旋酒店」，總計全省客房數高達3千間，成為台灣異軍突起的最大飯店連鎖集團。