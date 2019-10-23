國泰飯店觀光事業2019 ITF台北國際旅展

眾所矚目的年度旅遊大展─ITF台北國際旅展將於11月8日至11日在南港展覽館盛大展出，國泰飯店觀光事業(南港展覽館4樓攤位N501)集合旗下HOTEL COZZI和逸飯店、MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與2019年初新開幕的台北國泰萬怡酒店，共三品牌六間飯店參展。

今年住宿券除了高雄捷運三多商圈出站30秒即可抵達的和逸飯店‧高雄中山館下殺2折只要NT$2,000，廣受大小朋友喜愛的和逸飯店‧台南西門館則推出與美國卡通頻道聯手合作的「卡通頻道主題客房住宿券」加獨家週邊商品每晚NT$4,500，另外餐券推出往年買氣NO.1慕軒餐券58折起，並加碼買十送一活動，全商品於旅展現場再提供單筆消費滿NT$6,000送「NT$600餐飲抵用券」一張，刷指定信用卡再贈精選小禮，多重優惠拿不完！更提前於11月1日至11月24日開賣線上旅展，方便民眾不用出門即可輕鬆體驗各項超值折扣！

每年台北消費者最關注的餐券，慕軒飯店去年狂銷5千張的「GUSTOSO半自助式午餐券」每張NT$580，可品嚐爐烤雞腿肉佐松露燉蛋、脆皮功夫鴨腿或香煎海鱸魚等季節性主菜與義式風味自助吧檯料理。「GUSTOSO晚間海陸套餐券」每張NT$1,280享64折優惠，邀您大啖美國安格斯肋眼牛排搭配爐烤海鱸魚、炙燒鮮蝦與日本帆立貝。1樓威士忌酒吧則獻上「URBAN331平假日晚餐券NT$980」，週末享義式Buffet+紅白酒暢飲與現場樂團演奏，平日晚上可嚐牛排套餐。還有餐點內容全新設計的「URBAN331雙人下午茶套餐券NT$680」，提供精緻甜鹹食各5品、水果拼盤與飲品，輕鬆享受敦南林蔭下的悠閒午後。上述四項慕軒餐券在ITF旅展現場均首次額外加碼買十送一活動，再搭配滿NT$6,000送NT$600，折扣瘋狂下殺，千萬不能錯過！

姐妹下午茶也可選擇到交通便捷的和逸飯店聚餐，不論是台北民生館的「照燒豬肉法國三明治午茶套餐」，或台北忠孝館的「手工巧克力蛋糕&鹹起司盅午茶套餐」，含飲品每套只要NT$299。

另外位於和逸飯店．高雄中山館30樓、擁有270度高空美景的Cozzi THE Roof餐廳推出「海陸午晚餐券」NT$680，可於平假日午晚餐享用豪邁的戰斧豬排或鮮美的鮭魚明蝦主餐，此外更推出超值「午晚餐通用餐券(5入)」NT$1650/套，每人只要NT$330就能享受NT$360+10%主餐，所有餐券皆搭配自助式沙拉吧，可盡情享用鮮果沙拉、歐式麵包、湯品、精緻冷盤、冰淇淋與咖啡飲品等餐點，提供洽公或與三五朋友相約用餐的絕佳選擇。於ITF旅展現場購買Cozzi THE Roof餐券滿NT$3,000，即贈送輕食下午茶套餐券一張(價值NT$250+10%)。

住宿券部份，南台灣人氣親子主題飯店和逸飯店．台南西門館，今年4月與美國Cartoon Network卡通頻道攜手合作打造全台唯一跨界聯名旅宿，推出「飛天小女警」、「熊熊遇見你」和「探險活寶」主題客房，為回饋開幕以來強力支持的卡通粉與親子旅客，特別推出「卡通頻道雙人房住宿券」，僅需NT$4,500(含早餐)即可輕鬆入住卡通主題客房，還有獨家週邊商品，超可愛的卡通玩偶造型拖鞋和化妝包，一併讓您帶回家！除此之外，入住飯店還可暢玩500坪戶外奇趣操場親子小火車、兒童電動車等，以及原汁原味呈現卡通場景的一整層室內主題遊戲區，讓大人小孩一起玩到瘋。

此次優惠最大、下殺2折的和逸飯店．高雄中山館「舒適雙人房住宿券」NT$2,000，以及能享無敵夜景的「和逸雙人房住宿券」特價每晚NT$2,900。來台北的商務客與自由行旅人首選和逸飯店‧台北民生館「雙人房住宿券」NT$3,600、和逸飯店‧台北忠孝館「雙人房住宿券」NT$4,200。想體驗超五星的住宿品質，坐擁於敦化南路優越的黃金區位、獲得2018~2019連續兩年台北米其林指南推薦的慕軒飯店「雙人房住宿券」旅展優惠價NT$5,000，享29折優惠，全程體驗城市旅居的悠閒自在，結合經典設計美學、講究細節的雋永空間與內斂的細膩服務處處散發著卓爾不凡的韻味，提供懂得生活的品味人士，在旅途中的品味居所、靜心之處。