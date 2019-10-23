憂電子煙危害青少年 蔡依林任拒菸大使

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）為對抗來勢洶洶的電子煙等新興菸品入侵校園，國健署、教育部國民及學前教育署與董氏基金會一起聯手，邀請時尚天后蔡依林帶頭呼籲「我拒菸，我驕傲，紙菸、電子煙等所有菸品都Get Out!」，並推出系列文宣前進4000多所校園，蔡依林並以青少年為對象，談論「認清新興菸品」製作宣導短片。

國民健康署王英偉署長指出，吸菸會讓人成癮，會掉牙，與心臟病、COPD、糖尿病等息息相關，甚至有1/3的癌症死亡病患都是吸菸所致，而世界衛生組織已發表聲明，認為所有形式的菸品，包含新興菸品在內，均會對人體產生危害!

紙菸的菸煙中有7,000多種化學物質，其中93種致癌成分中有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。在臺灣每年約2萬7千人死於菸害，每20分鐘就有1人死於菸害。

另外，目前已知約有7,000種化學成分被使用於電子煙油，歐盟檢驗發現電子煙含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，且發生心肌梗塞的機率增加2倍；而加熱式菸品是以菸草製成，釋放出的菸霧與傳統紙菸相同，均含有尼古丁和其他致癌物質。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國近期爆發1,475例電子煙嚴重肺病，導致33人死亡且持續增加，引發全球恐慌，這是一個警訊，沒有一項成癮藥物會發展與流行的這麼快。

美國2010年「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策執行後，2011年立刻有1.5%高中生開始使用電子煙，而2019年全美已經有500萬名青少年深陷電子煙害中。姚思遠執行長強調，美國的慘痛經驗顯示，一旦開放電子煙，就會造成無法彌補的傷害，再多禁售禁用措施也只是亡羊補牢，企盼台灣不要重蹈覆轍，絕不可開放後患無窮的新興菸品。

蔡依林憂心的表示，現在問題來了，以前我們知道菸很臭，但現在竟有不臭的菸，所以讓人誤以為”它”無害，這是菸草公司為了開發客源的新花樣，最近知道美國爆發電子煙嚴重肺病疫情，也看到美國加州推出「電子煙=瘟疫」的影片，心有戚戚焉，我們不能像美國一樣，傷害下一代犧牲健康，甚至生命後再來行動，請大家跟我一起宣示「我拒菸，我驕傲!所有菸品都 Get Out!」。