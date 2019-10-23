攜手新南向4國電視台 台灣特集11月播放

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）外交部前進新南向，與菲、越、泰及印度4國電視台合作，針對當地民眾特性及喜好，以當地語言製播我國情節目，由各國熱門電視台派遣專門團隊來臺攝製，並由知名主播或網紅擔任主持人，預計將於11月在4國的黃金時段播出。

外交部昨（22）日舉行節目發表記者會，邀請菲律賓最具權威的新聞台CNNPH、越南知名電視頻道HTV、印度最大電視台ZeeTV及泰國最受歡迎綜合頻道CH5等電視台主持人及團隊出席盛會。

本案節目以「攜手台灣」（Embracing Taiwan）為主軸，每國節目各2集，每集長度約30分鐘，均以HD高規格攝製，並依照不同國家屬性，每國擬定2個主題，包括菲律賓-「音樂文化、個性熱情」；泰國-「美麗探索、包容與和諧」；越南-「生命活力、認真學習」；印度-「勤勉、快樂」。

節目內容除強調我國人民與菲、越、印、泰四國人民共有的特點外，也包括我對新南向國家的免簽政策、5+2產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫，同時介紹我國對於非洲豬瘟、口蹄疫防制成效及歐盟解除我IUU黃牌的施政成果。

前述4國電視團隊已在今年9至10月間陸續來臺完成節目拍攝作業，透過臺灣美食、生態旅遊，以最受歡迎的生活風格型態，將臺灣多元風貌呈現在觀眾眼前，並訂於今年11月在當地隆重播出。