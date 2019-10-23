美FDA證實嬌生爽身粉含石棉 全美召回逾3萬瓶

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國食品與藥物管理局（FDA）發現嬌生集團（Johnson & Johnson）生產的一款嬰兒爽身粉樣本中含有微量石棉，嬌生集團宣布主動回收產品市面上約3萬3000瓶嬰兒爽身粉，嬌生集團當日股價應聲下挫超過6%。

綜合媒體報導，這是美國監管單位首度在嬌生產品發現石棉，也是嬌生集團首度因石棉汙染疑慮回收旗下招牌商品嬰兒爽身粉，此次回收行動對於擁有130多年歷史的嬌生集團來說是個嚴重打擊。

嬌生集團表示，這次自願回收行動僅限2018年在美國生產和運送的一批嬰兒爽身粉，產品批號為#22318RB，呼籲消費者應立即停止使用該批號的爽身粉。

回收產品的同時，嬌生也重申過去40年做過數以千計次測試，一再證明嬌生消費性爽身粉產品不含石棉；這次是出於謹慎，才進行回收作業。

媒體引述嬌生集團醫療安全機構Women’s Health負責人尼柯森博士（Susan Nicholson）的回應，這起發現石棉一事「極不尋常」，並表示這與「我們迄今測試結果不一致」。

對此，食藥署回應，這次問題批號的爽身粉只有在美國銷售，台灣沒有進口該批號爽身粉，民眾無需擔心。近年國際間屢有爽身粉殘留石綿之疑慮，我國早在2005年已將石綿列為化妝品禁用成分，至今無發生爽身粉查出石棉成分事件；另外，食藥署今年度已針對所有含滑石粉產品，如彩妝類及爽身粉等，進行市售品抽驗計畫。

爽身粉到底會不會致癌？這在醫界始終存在著爭議，多年來也有許多婦女指控爽身粉是造成他們罹患卵巢炎的元凶。嬌生集團在全球正面臨上萬起爽身粉產品訴訟，2018年一起產品疑導致卵巢癌之聯合訴訟中，嬌生甚至遭判賠46.9億美元之天價賠償。