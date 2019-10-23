太魯閣峽谷音樂節週末登場 你想知道的交管接駁都在這裡

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一年一度的太魯閣峽谷音樂節，將於10月26日（六）在花蓮太魯閣臺地登場，當天上午8點起太魯閣臺地將實施交通管制，禁止車輛進入，參加的民眾須從新城（太魯閣）車站搭乘免費直達接駁車前往，臺鐵也會特別加開班次，歡迎民眾週末一起來享受峽谷天籟。

內政部表示，今年的太魯閣峽谷音樂節從26日上午到下午，2場次輪番上場，上午場10:30至12:00，下午場14:00至16:30，在太魯閣臺地的草坪上，讓來賓們以天為幕、以地為席，輕鬆自在地欣賞一整天的音樂及舞蹈演出。

由於太魯閣臺地當天禁止車輛進入，民眾若自行開車，請將車輛停放在新城(太魯閣)車站，搭乘免費直達接駁車，接駁車從9:00到17:30會往返新城（太魯閣）車站及會場，平均每5分鐘1班車，途中不停靠。臺鐵局也會為峽谷音樂節加開班次或加停新城站。

內政部指出，結合自然美景與多元音樂的演出，是太魯閣峽谷音樂節的特色，從2002年開辦至今，已邁入第18年，歷年來曾以布洛灣、長春祠、清水斷崖、太魯閣臺地為舞臺，演出內容包括西方交響樂、管弦樂、歌劇、東方絲竹樂、京劇、鼓樂、或在地原住民、歌仔戲、福佬、客家族群的音樂，到現代民歌、爵士樂等，豐富且多元，深受國內外遊客喜愛。

太魯閣國家公園管理處特別建議，民眾不妨安排2天的慢遊行程，10月26日參加峽谷音樂節後，隔天可探遊太魯閣峽谷，或是周邊的清水斷崖、布洛灣等景點，更能增加旅遊的深度。