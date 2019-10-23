〈時評〉向一騙再騙的政客說不！

講起話來顛三倒四有之、前後矛盾有之、漏洞百出有之、支支吾吾有之、備極爭議有之的柯文哲，卻很難得地曾經說過一句既富哲理又充滿智慧的話，那就是：「每個人最多可以騙我一次」！

柯文哲的言下之意很清楚：就算是智商157的聰明人，也不敢保證絕對不會被人給騙了！但是，第一次被某某人騙了，還可以歸咎是栽在知人知面不知心上，被同一個人一騙再騙，上一次當沒有學一次乖，除了證明自己是愚蠢的，還能是怎樣？

然則，諷刺又弔詭的是，誇言「每個人最多可以騙我一次」的柯文哲，自己騙大家都不止是一次，而是罄竹難書！職是，容吾人不客氣問，為什麼聰明的政客可以拒絕被同一個人一騙再騙，選民卻不能也不會向一騙再騙的政客說不？

是因為政壇充斥著大大小小的騙子，反正選來選去，只有大騙子與小騙子之分，只有男騙子與女騙子之分，所以，政見是騙人的，承諾是騙人的，選民也無可奈何，也見怪不怪？是這樣嗎？

其實，答案與解方就在柯文哲的那句金玉良言──「每個人最多可以騙我一次」！

是的，選民智商再高、眼睛再雪亮，也避免不了：選了個總統（或等而下之的立委、縣市長、議員），等到他／她上任後才發覺，當初講得天花亂墜、美麗堂皇的政見，壓根都不想也無力兌現；也不把信誓旦旦、動人心弦的承諾當回事。這種選個總統（或等而下之的立委、縣市長、議員）變騙子的尷尬情況，老實說，是民主政治無法避免的缺憾，問題出在選民對政治人物（尤其是對政治素人或政治新秀）的知人知面不知心，這，還不可怕！有這樣不誠無信前科記錄的政客，下一次選舉大家還是爭相投他／她一票，擺明不在乎要選個騙子當總統（或等而下之的立委、縣市長、議員），這，才是愚蠢得可怕！

換言之：民主政治或許無法避免選個總統（或等而下之的立委、縣市長、議員）變騙子，但絕對可以（也應該）避免選個騙子當總統（或等而下之的立委、縣市長、議員）。

當選民們都有欺騙、背叛、出賣常常是環環相扣的體認，因而有「每個政客最多可以騙我一次」的決心與覺醒，並以之作為篩檢、淘汰政壇那些形同江湖郎中的政客之依據時，無恥政客們還敢用騙人的話術唬弄選民嗎？（作者為新竹教育大學退休副教授），