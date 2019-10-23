總統參選人韓國瑜與馬英九要合理化「送中」修法？！

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導） 民進黨立法院黨團今（23）日上午召開記者會「林鄭脫逃、港府卸責!國民黨喊燒？」，記者會中指出，台灣政府在處理司法案件，不應有藍綠之別，也不該有政治算計，台灣跟香港過去曾有過合作案例，而這次「陳同佳案」香港政府為何卻置之不理？同時，中國國民黨的前總統馬英九卻在昨（22）日在公開場合以罕見的哭泣說「自己是兩個女兒的爸爸，希望台灣政府允許陳同佳來台自首，...」，但我方一開始就表明陳同佳一進來就會立刻逮補展開司法調查，所以說「林鄭脫逃、港府卸責、國民黨一直喊燒」才是真正的問題所在。

台灣跟香港之間雖然沒有法律層次的引渡協議，但過去雙方警方就曾經以特殊方式合作過案件，例如，2016年3月香港發生水泥箱屍命案，嫌犯逃到台灣被逮，台灣警方以簽證到期方式將嫌犯遣返香港，依主權宣示方式以香港籍班機來台，由港警來台押解嫌犯，台灣警方將嫌犯帶到班機空橋上交給港警。

香港的「反送中」運動初始的訴求是「香港要有獨立行使的司法權」。目前卻因兩位旅行台灣的陳姓與潘姓香港人，當中的「陳同佳」在台灣殺害潘姓香港人事件，觸動「中國對台一國兩制陰謀」、「2020台灣總統選舉政治陰謀」等的齷齪行為檯面化。

香港「陳同佳案」，原是單純的司法案件，香港方面操作的證據只有陳同佳盜領潘姓港人的提款卡金錢及偷取照相機、手機等行為，被以竊盜、洗黑錢、贓物等罪嫌論處，而殺人的證據是在台灣。由於台灣與香港之間沒有司法引渡協議，因此雙方只能以個案處理。台灣曾向香港交涉，討論合作辦案，但是香港方面卻置之不理，並不承認台灣的司法管轄權，更以加速推翻50年協議的香港中國「一國兩制」陰謀，藉口提出逃犯條例修正版，以［送台］或［送澳門］為幌子，夾帶「送中」的本質，加快中共北京政府便於操控香港司法的意圖。

香港和台灣之間沒有司法引渡協議，此一「陳同佳案」涉及香港、中國、台灣三方之間的法治關係，不只在嫌犯接收方式上敏感，更因為若在香港「反送中運動」最激烈的當下貿然接收嫌犯，等同贊同香港的逃犯條例修正版之「送中」，況且形成矮化台灣主權，成為中共操作台灣「一國兩制」及統一的最大宣傳。

香港「反送中」運動這麼久以來，沒有在公開場合給予太多關切與支持香港「反送中」的「中國國民黨」總統參選人韓國瑜與「中國國民黨」前總統馬英九，突然在這個「陳同佳案」歇斯底里地與「林鄭港府」應合，不以台灣主權宣示的方式來處理，簡直是在幫助香港政府把「一國兩制」與「送中」的野火引到台灣來，合理化「送中條例」。