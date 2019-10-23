移民署行動列車開進桃園 見證新住民在臺成就

移民署北區事務大隊隊長唐耀敏，同陸委會及海基會人員於10月23日搭乘行動服務列車關懷訪視桃園市傑出新住民。

本次的活動不但特地前往紫莉月子經紀公司創辦人新住民黃騏曼的「紫莉幸孕莊園」，更來到中國大陸新住民畫家梁全威的「梁全威畫室」拜訪，現場氣氛熱絡。

桃園市服務站主任林萬益表示，新住民是新力量，因此移民署做了很多培育計畫，例如築夢計畫、培力與獎助學金計畫等，並直言：「移民署是新住民的娘家」，希望藉由此次活動的機會，把新住民成功經驗分享給更多人。

林萬益說：「紫莉幸孕莊園是新住民創業，並響應府生育政策的絕佳範例」，希望接下來，新住民能成為新南向以及臺灣與國際接軌的重要力量。

來自中國大陸江西的黃騏曼，從月薪萬餘元月子餐業務員做起，到成為年薪百萬的超級業務，「視孕如親」正是她的工作寫照，因看好坐月子龐大商機，效法保險經紀的服務概念，於100年創辦全臺第一家「紫莉月子經紀公司」，代理多家月子餐，今年更成立全臺唯一「孕」的體驗館「紫莉幸孕莊園」，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理之一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」。

移民署桃園市服務站日前參加莊園開幕時，也邀請黃騏曼申請移民署新住民築夢計畫，希望透過計畫申請，協助黃騏曼為臺灣創造出多元友善孕養的環境，

而生出生於中國大陸貴州的當代油畫家梁全威，也在移民署桃園市服務站協助下，申請移民署新住民築夢計畫，築夢主題為「臺灣多元文化特色藝術工作室壁畫」，將個人工作室的四面房屋外牆，彩繪成一幅幅美麗的壁畫，打造成油畫彩繪屋，將西方的油畫與東方的藝術底蘊相結合，讓顏色看起來更飽和也更生動鮮明，成為桃園市大園區打卡熱門景點，常吸引附近居民及路過民眾駐足圍觀。

桃園市新住民6萬1千多人，居全國第4位，新住民、新力量是臺灣重要資產，透過今天的訪視行程，看見了新住民在臺灣這片土地上打拼的活力，顯示新住民是國家不可或缺的新力量。（新聞轉載自新住民全球新聞網）