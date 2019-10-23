家長睜大眼！美國市售嬰兒食品 高達95%受到重金屬汙染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國非營利組織發布的一份最新研究顯示，美國市售的嬰兒食品有高達95%都受到重金屬汙染，其中不乏知名大廠牌，包含嘉寶(Gerber)、美贊臣(Enfamil)和雀巢旗下的有機嬰兒食品Plum Organics等61品牌，共168項產品。

美國非營利組織「健康嬰兒光明未來」(Healthy Babies Bright Futures)發布的最新研究報告，抽驗美國市售的嬰兒食品、配方奶等168項產品，結果發現這些嬰兒食品中，有95%含有一種（以上）的重金屬，其中重金屬鉛的污染最嚴重，高達94%產品都受到重金屬鉛的汙染，75%的產品含有鎘，73%含砷，32%含有水銀。

這些含重金屬的品牌包含嘉寶(Gerber)、Up&Up（知名配方奶大廠）、美贊臣(Enfamil)、Parent's Choice（加拿大知名品牌）、Similac（亞培心美力）、Enfamil（美國媽媽的配方奶首選之一）和雀巢旗下的有機嬰兒食品Plum Organics等61個品牌，產品品項包含米餅、磨牙餅乾、嬰兒配方奶、果汁等168個品項，其中以米製品含有毒性金屬化學物質的比例最高。

該組織的新聞稿指出，許多國際研究已證實，砷、鉛等重金屬物質會損害嬰幼兒大腦、神經系統和智力發展、增加罹癌風險，甚至造成永久性智能障礙等。尤其五歲以下小孩，正是大腦發育最重要的時期，身體器官也未發育完全，若不慎長期食用含有毒性強大的食品，對身體影響極為深遠。

對此，美國參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 於20日召開記者會痛批，美國食品與藥物管理局（FDA）應該要對人民的健康負責，必須對此做出回應，並制定有關重金屬最大安全限量指南或標準，同時要求美國聯邦政府應立即對市售嬰兒食品展開調查。

在官方未有任何實際作為前，「健康嬰兒光明未來」建議家長們購買的嬰兒食品時，以新鮮食材替代含有有毒金屬汙染的加工品，例如新鮮蔬果、燕麥片、五穀雜糧和開水等，例如：冷凍水果代替長牙餅乾，減少讓孩子食用米製加工品和飲用瓶裝果汁，這些都是嚴重受到重金屬汙染的產品之一；最後是飲食多樣性、分散風險，避免讓孩子長期吃同樣的食物。