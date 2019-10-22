台灣超商導入5G與自助結帳等11項科技　續拚24小時營業

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本超商不再全天營業，台灣統一、全家兩大超商業者指出，為因應消費者需求，門市仍以24小時營運為主。

面對缺工，則將導入自助結賬、設備IoT監控優化等科技因應，內部也測試「人力調度系統」，讓員工可以跨店支援。

其中全家「科技2號店」將在明(23)日正式開幕，導入共11項科技設施。中央社22日引述全家表示，如此將可降低店舖勞務，預估單店一年可以省下4000個小時的店員勞務。

iThome電腦周刊網站報導，全家「科技2號店」也就是京盛店，原本只是傳統門市，業者花費千萬元改造為新一代科技概念店，導入的科技設備包括迎賓機器人ROBO、智能販賣機、智能咖啡機、自助結帳、電子互動貨架、5G、影像辨識、智慧零錢捐、建議訂購及智能客服。透過這11項科技設備，希望嚐試減輕超商員工負擔，也提供新的消費體驗。

此外，全家也著手開發人力調度系統。中央社引述業者表示，內部正在測試「人力uber」，當門市臨時需要人手時，內部系統將顯示哪些店面缺工，全家員工若在休假時願意工作，可以透過系統媒合，跨店支援人力。至今已在北部小規模測試約2個月，若成效不錯，不排除擴大導入至更多門市。

報導引用經濟部統計指出，南韓超商密度為全球之冠，2017年平均1291人就擁有1家超商；台灣便利商店密集度居全球第二，平均每2211人就有1家連鎖便利商店，密集度次於南韓。日本則是平均每2248人就有1家便利商店，密集度居第三。

不過，日本便利商店龍頭7-11日前宣布，8家分店將從11月起不再24小時營業，會在深夜時段打烊，一改便利商店24小時營業的原則，可說是商業模式轉變的轉捩點。

統一超商指出，為滿足多數消費者需求，門市均維持24小時營業。目前非24小時營業僅針對一些封閉型、工業區、學校等商圈的門市，適度調整營業時間。

全家超商表示，日本社會走向、商業模式確實走在台灣前面。不過，依照台灣當前生活步調、商業環境，消費者對24小時超商需求仍在，環境並無轉變。

全家表示，除了位於封閉型商圈或廠區大樓內，或是夜間來客數較少、有夜間營業的特殊困難，才會彈性調整營業時間，大部分店面還是會以24小時營運為主。

然而，台灣人力逐步走向老年化及勞動成本提高是未來趨勢，全家啟動數位轉型因應，以人機協同、櫃檯勞務裂解、消費賦權為主要概念，盼藉此解決缺工問題。