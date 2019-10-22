ITF旅展必買！王朝餐券下殺5.3折、住宿券下殺2折

全台最大旅展「2019台北國際旅展」將於11/8至11/11舉行，台北王朝大酒店推出年度最殺優惠，包括各式餐券下殺5.3折起、豪華客房住宿券下殺2折起，購買任選餐券滿11,111元，還能獲得雙人自助下午茶餐券2張(價值2,992元)。顧客於旅展現場刷台新銀行信用卡消費滿5,000元，即可獲得限量好禮「阿原旅行組」。此外，台北王朝大酒店於10/21至11/15推出官網線上旅展，讓您在家裡購物也能享好康。

近兩年在網路上爆紅的自助餐廳SUNNY BUFFET，今年在旅展推出餐券優惠，平日自助午、晚餐券，5張1本原價6,688元，旅展價只要3,995元，現省2,693元，還能獲得免費單人下午茶券1張；10張1本原價13,376元，旅展價7,990元，下殺6折，另送單人下午茶券2張，買越多送越多。SUNNY BUFFET另售自助下午茶券，優惠下殺5.3折。

以中華料理聞名的玉蘭軒，瞄準家庭聚餐客層，推出適合4到6人使用的優惠組合「主廚經典片鴨兩吃券」及「套餐超值餐券」。片鴨兩吃包含油脂豐厚均勻的北京片鴨與風味獨特的廣式片鴨，顧客可從6種吃法中任選其中2種，兩張券售價只要3,000元；玉蘭軒「套餐超值餐券」含有「精緻美拼盤」、「干貝佛跳牆」、「生菜脆蝦鬆」、「荷葉包燒肉」、「樹子蒸時鮮」、「貝鬆娃娃菜」、「上海香菜飯」、古早味杏仁茶與油條、季節水果等共7菜1甜點1水果，豐富饗宴5張券僅需3,800元，以個人套餐形式推出，讓顧客更靈活安排聚餐形式。

瞄準國內旅遊市場商機，台北王朝大酒店推出「豪華客房雙人住宿券」(原價14,256元)，旅展價下殺2.3折，僅需3,200元即可入住豪華客房乙晚，含SUNNY BUFFET自助式早餐兩客。台北王朝大酒店擁有絕佳地理位置，鄰近松山機場、臺北小巨蛋及雙捷運站，絕對是您輕旅遊及商務洽公的住宿首選。

2019台北國際旅展期間，台北王朝大酒店展場攤位在南港展覽館四樓N1714，本次推出「好友享咖啡」現場活動，現場消費不限金額、加入台北王朝大酒店任一官方社群(Facebook、Line@、Instagram)，即可獲得一杯王朝經典咖啡。另外，去年旅展現場被搶購一空的SUNNY CAFE商品，今年推出旅展限定「桂圓核桃蛋糕2入」限量商品，另外，超人氣「白蘭地米穀蔓越莓吐司」在這次旅展每條只要100元(原價160元)，現場路過絕不容錯過。