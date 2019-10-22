全國高級中等學校技藝競賽11月開賽　新北授旗勉勵選手創佳績

全國高級中等學校海事水產、工業、商業、 家事及農業類等五大類學生技藝競賽， 將自11月5日起至12月5日辦理， 新北市教育局副局長蔣偉民今(22) 日於三重商工授旗典禮上勉勵本市231位參賽選手， 能以最佳狀態挑戰自我，並預祝每位選手展現最佳實力勇奪金手獎， 為新北市創造佳績與光榮。

教育局副局長蔣偉民表示，為培育贏得未來技職人才， 厚植本市高中職參與技藝競賽選手實力， 新北市教育局於103年推出「金手培訓計畫」， 迄今已培育出金手獎選手178位、優勝選手337位， 共計515位技職菁英。今年在俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能 競賽中，更有新北市5名國手全壘打，奪下1金3銀1優勝好成績， 今天特地邀請三重商工畢業的「汽車技術」 銀牌國手呂祖懿來分享經驗，相信新北小將必能在本學年度的技藝競 賽，技冠群倫勇奪金手!

今年全市技藝競賽選手培訓計畫分別由新北高工、三重商工、 泰山高中、鶯歌工商、淡水商工、能仁家商與穀保家商承辦， 自暑假起即透過各校選訓、基地集訓、 辦理技能觀摩和模擬競賽等活動，厚植技藝選手實力。

新北市「贏得未來‧技職人才」計畫，以「扎根技職、專業技職、 國際技職、跨域技職與創新技職」五大面向養成未來技職人才， 其中「國際技職」方面，除了103學年度起，新北市全國首創全額 補助金手獎前三名選手及指導老師赴德國、日本、澳洲與美國等地進 行技能研習與產業實習，將選手及教師職業技能再提升之外，更首次 規劃所有金手獎得獎學生接受為期2個月的專業英文培訓， 培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。