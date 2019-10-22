一級保育類「欖蠵龜」遭漁網纏繞　綠島海巡即刻救援

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）海巡署東部分署第13岸巡隊今(22)日表示，綠島安檢所昨(21)日在綠島石朗岸際，發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息。海巡人員趕往救援，確認為保育類「欖蠵龜」，將送屏東海生館收容照顧。

綜合自由與中央社報導，第13岸巡隊綠島漁港安檢所表示，海巡人員抵達現場時，發現海龜被漁網纏繞相當嚴重，立即除去漁網並持續給予海水保持濕潤，同時通報台東縣政府農業處畜產保育科。稍後確認為一級保育野生動物欖蠵龜。

這隻欖蠵龜從體型研判仍屬幼龜，外殼稍有缺損外，並無明顯外傷、活動力良好。中央社

這隻欖蠵龜(如上圖) 背甲曲線長48、寬48公分，研判仍屬幼龜，外殼稍有缺損外，並無明顯外傷、活動力良好。但恐因遭漁網纏繞過久，易有溺水狀況。為保險起見，立即安排送回台灣本島，交由國立海洋生物博物館收容照養，治癒後擇日野放。

根據農委會野生動物保育圖鑑，欖蠵龜背甲呈心形，顏色為欖灰色或灰黑色、腹甲白色，體型最長約71公分，主要分布於世界各大洋熱帶和亞熱帶海域。

第13岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺或是漁民作業誤捕，民眾如有發現，可立即撥打海巡署服務專線118通報，以便及早派員前往協助處理。