近3年首例 高雄1歲男童染腸病毒71型 發病3天死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（22）日公布國內近3年來首例腸病毒併發重症死亡病例，南部1歲男童染腸病毒71型，發病3天就因心肺衰竭而死亡。疾管署提醒，家中幼兒如感染腸病毒，務必留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以降低併發重症或死亡的風險。

疾管署表示，死亡個案為高雄1歲男童，因反覆發燒及嘔吐症狀分別於9月26日及27日至診所就醫，其後出現嗜睡情形；28日個案因呼吸急促、活動力下降送醫院急診就醫，發現有肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克，雖緊急住院治療，個案仍因病情急遽惡化不幸於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發心肺衰竭。

疾病管制署公布國內今(2019)年首例腸病毒併發重症死亡病例；近期腸病毒疫情下降，惟仍在流行期，且腸病毒71型持續於社區活動，再次提醒民眾勿輕忽腸病毒威脅，加強落實手部衛生與環境消毒；家中幼兒如感染腸病毒，務必留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以降低併發重症或死亡的風險。

疾管署表示，死亡個案為南部1歲男童，因反覆發燒及嘔吐症狀分別於9月26日及27日至診所就醫，其後出現嗜睡情形；28日個案因呼吸急促、活動力下降送醫院急診就醫，發現有肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克的情形。

該男童雖緊急住院治療，但仍因病情急遽惡化不幸於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發心肺衰竭。該個案為今年首例腸病毒死亡個案，也是近3年首例。

疾管署副署長羅一鈞說，腸病毒疫情近4週雖已趨緩，但要脫離流行期可能還要1個月左右。他提醒，今年累計50例腸病毒併發重症個案，有8成都是感染腸病毒71型，而且感染腸病毒71型有較高的風險併發重症，且重症病程快速。

疾管署再次呼籲，5歲以下幼兒為腸病毒重症高危險群，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，並於幼兒感染後一週內留意其病情變化。

一旦發現病童有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院，以掌握治療黃金時間。