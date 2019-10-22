台北富邦銀行桌球隊三連霸！今年再勇奪新北市銀行公會桌球錦標賽冠軍

國人愈來愈重視生活品質，講究工作與生活的平衡， 台北富邦銀行為了鼓勵員工發展健康身心， 規劃多樣化的運動社團與活動，其中桌球隊實力堅強，19日再傳捷 報，勇奪新北市銀行公會桌球錦標賽冠軍，締造「三連霸」佳績！ 此外，北富銀今年亦榮獲「教育部體育署運動企業認證」， 顯示北富銀用心打造健康職場文化，備受外界肯定。

新北市銀行公會桌球錦標賽為每年銀行圈的運動盛事， 今年參賽隊伍共23隊，數量為歷年之最，每隊皆臥龍藏虎， 戰力不可小覷。歷經12強晉級賽與淘汰賽，最後的冠亞軍爭霸戰， 北富銀展現精湛球技，發揮富邦人永不放棄的精神， 在激烈的對戰中，勇奪今年新北市銀行公會桌球錦標賽冠軍， 創下連續三年奪冠的紀錄。

近年北富銀大力鼓吹員工運動健身， 除了設有百坪員工專屬健身中心， 提供多元運動課程與專業教練指導，也規劃各種運動類社團， 包括桌球、羽球、籃球、壘球、路跑等，並舉辦投籃、自行車、 登山等主題活動，鼓勵員工健康生活。北富銀總經理程耀輝表示， 運動是凝聚團隊向心力、展現企業活力的催化劑，連續2年北區家庭 日更與運動結合，除園遊會外，號召6,000名員工與眷屬挺進棒 球場，為富邦悍將加油！

此外，北富銀亦贊助多項運動賽事，並將運動文化推及客戶。 去年首度與富邦悍將棒球隊合力打造新莊悍將主題分行， 營業大廳佈有人造草皮、觀賽區等，客戶走進分行， 瞬間勾起台灣人的棒球魂；瑞湖勇士分行體貼周邊上班族客群， 設有投籃機讓客戶紓壓，創全台首例！北富銀從裡而外、 不分上下推廣運動，與員工、客戶一起健康生活，共創美好。