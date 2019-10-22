銀行不只是銀行!更是藝文空間與音樂廳結合的多元文化場域!

臺灣企銀是唯一一家總行位於大稻埕的銀行，為回饋鄉里，積極推動在地文化，除特別贊助「2019大稻埕國際藝術節」，10月18日在作曲家楊三郎百歳紀念之日，特於該行17樓國際會議廳，共同舉辦作曲家楊三郎「百歳紀念音樂會」，當天在臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間，另舉辦畫家楊三郎「紀念畫展」賞畫茶會，讓兩位大稻埕最具代表性的藝術家，穿越時空來相會，使現場觀眾不管是聽覺或視覺都沉浸於藝術氛圍中，感受雙重的美學饗宴。

本次楊三郎「百歳紀念音樂會」由臺灣企銀、財團法人蔣渭水文化基金會與大稻埕國際藝術節共同主辦，並由「綺響室內樂團」承辦。特別邀請史學與藝術學養兼具的莊永明老師擔任顧問，為音樂會的品質做了保證，並透過演唱及演奏者細膩的歌聲及樂器的演繹，詮釋作曲家楊三郎創作之《望你早歸》、《孤戀花》及《港都夜雨》等膾炙人口歌曲。為肯定兩位楊三郎對台灣藝術人文的貢獻，該行更與協辦單位印象畫廊合作，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間，展出畫家楊三郎生平重要作品，包括《大稻埕舊街》、《原住民少女》及《高山老友》等20幅畫作，兩位大師雖然生前無緣相識，但透過這場美學饗宴，讓他們穿越時空對話，並邀請雙方家族代表共同出席，使這場盛會更深具意義。

臺灣企銀總行位於地靈人傑、人文薈萃的大稻埕塔城街，是全國唯一的中小企業專業銀行，一直以來該行秉持「傾聽企業的聲音 回應這塊土地的需要」的企業理念，持續關懷藝文發展並力挺文化創意活動，未來也將全力支持政府建構文創產業生態圈，為創意、創新注入資金活水，增添國家經濟發展新動能。