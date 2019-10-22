餓鬼、酒鬼注意！全台十大亮點萬聖派對　戶外露天酒吧頂級登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）月光光心慌慌，準備好出去嚇人了嗎？西洋鬼節萬聖節即將到來，許多餐廳、酒吧、遊樂園都祭出優惠及派對等活動，甚至有露天派對將在47層樓高舉行，伴隨美食美酒氣氛十足。我們整理出全台十大亮點活動，可以和姊妹淘、好兄弟或全家大小一起相約參加私人聚會，也可以群鬼外出大鬧。

台北Ｗ飯店Ｘ丑樂園 The Woo Park



（圖/主辦單位）

WOOBAR將變為廢棄遊樂園，除了詭譎現場布置與拍照背板以外，入場處更設有驚嚇指數破表的小丑隧道，直達恐懼深淵；各大國際知名音樂節指定御用的法國電音奇才 DJ Don Rimini也將於現場演出；此外，當天畫上小丑全臉妝或穿著小丑服飾，晚上10點前可免費入場，前30位入場客人享有 Xuan SFX 特效化妝 局部特效妝服務；入場費用每人$1,200，含萬聖特調兩杯，房客及健身中心會員免費入場。

時間：10/26 9:00-2:00

地點：台北W飯店10樓WOOBAR

台北信義微風Ｘ47樓露天陽台萬聖派對



（圖/主辦單位）

Chefs Club Taipei餐廳與East Drinks West東飲西方酒吧將舉行悚懼萬聖節派對，Chefs Club Taipei有俯瞰台北的天台景觀，將於室內用餐空間及戶外露天酒吧舉行頂級奢華派對，並邀請4位國際DJ演出，包含英國Re:Soul、Ali Grey、美國的Avocado Baby the Mango Messiah、義大利的Nicola Maglio、台灣Jenny Chen Jc；早鳥票為新台幣$800元，現場購票為新台幣$1000元，皆包含2杯精選飲品。

時間：10/26

地點：台北微風信義47樓 Chefs Club Taipei

台北圓山 Triangle Ｘ Halloween Party



（圖/主辦單位）

台北市風格酒吧 Triangle 將邀請DJ Marcus Aurelius（馬克思）、DJ CROSS CUTZ及TBD於萬聖派對上放音樂，更將舉行服裝大賽，越醜越嚇人就越有機會贏得獎金台幣$3000元，比賽將於晚間12:30登場，入場費為台幣$400元。

時間：10/25

地點：MAJI MAJI集食行樂/台北市中山區玉門街1號

公館Ｘ酒鬼萬聖夜



（圖/厭世會社臉書）

由愛爾蘭酒吧（James Joyce）及餐酒館厭世會社（The Misanthrope Society ）共同舉辦的萬聖派對，除了萬聖限定酒款優惠，另加碼討酒大挑戰，凡有萬聖裝扮即可於指定地點享用免費酒品；此外，暗黑心理學講座（Dark Side of Humanity Psychology Talk）及現場刺青活動將於厭世會社登場，而樂團Bootyslappers將於愛爾蘭酒吧演出。

時間：10/26 15:00 - 10/27 3:00

地點：厭世會社/羅斯福路四段40巷1-2號

愛爾蘭酒吧/羅斯福路三段278號

臺虎 Driftwood 西門町 Ｘ 萬聖啟航



（圖/臺虎精釀）

萬聖派對將於Cozy Hour（15:00-21:00）祭出買二送一優惠，還有整點神鏢手限時優惠活動、萬聖節限定shot盤，數量有限，送完為止，詳情請前往網站查詢。

時間：10/26

地點：Driftwood 西門町

柏克金啤酒餐廳Ｘ萬聖節百變南瓜派對



（圖/柏克金啤酒餐廳）

推出系列以南瓜為主題的「期間限定」餐點，從沙拉「南瓜森林派對」、湯品「詭譎沼澤濃湯」、主食「小鬼墓穴樂園」、甜點「女巫失手的魔法杯」到酒精飲品皆有，不僅造型搞怪有趣，也極富營養；活動期間內到柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店用餐，做鬼臉拍照打卡或是身著萬聖節搞怪裝扮，即可免費獲得限量300ml的啤酒兌換券乙張。

時間：10/25-31

地點：柏克金啤酒餐廳、柏克金燒肉屋

台北市立動物園Ｘ怪奇動物園 Zoolloween



（圖/主辦單位）

動物園推出三大主題，包含「怪奇動物園-ZOO死誰手？」戶外特展、名偵探「柯南瓜」雕刻活動、以及怪奇嘉年華晚會，其中，晚會不只有表演，還有闖關活動、抽獎活動等免費活動。

時間：即日起至11/3戶外特展、10/26怪奇嘉年華晚會

地點：台北市立動物園

新竹六福村Ｘ墓碑鎮全面來襲



（圖/主辦單位）

喪屍出動！惡靈舞狂歡日間遊行、週末「厄鬼夜驚魂」夜間遊行、假日限定「惡靈餐廳」等，還有鬼王一起玩笑傲飛鷹、萌鬼陪玩美國大西部等，好吃又好玩，現已推出各類優惠套票。

時間：即日起至11/3

地點：六福村

台中 X-CUBE Club X 「勇敢做別人​​」萬聖音樂祭



（圖/主辦單位）

台中知名夜店將舉辦電音之夜歡慶萬聖節，邀請DJ Skrelax（史奇瑞雷斯）、DJ Steve Aniki（史提夫 阿尼基）及 DJ Armin Van Bullsxxt（阿曼 帆布鞋）登台；男生入場門票為新台幣$700元，若有變裝者為新台幣$500元，女生只需新台幣$300元，變裝則可免費進場。

時間：10/26

地點：X-CUBE Club/台中市大觀路41號

高雄駁二Ｘ嬉啤派對「萬聖乾杯」 Trick or Drink



（圖/主辦單位）

「不給糖，就喝ㄎ一ㄤ！」派對包含「孟婆酒吧」帶來22種精釀啤酒及複合性品牌酒款、美食市集「醉後來搞怪」、小物市集「鬼斧神工」、變裝比賽「醉後來搞怪」，以及拍謝少年、淺堤等樂團演出。

時間：10/26-27

地點：高雄駁二藝術特區